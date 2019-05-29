Із музею «Київпастрансу» викрали «Ікарус»



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Слідчі Солом'янського управління поліції знайшли автобус в місті Канів

Під час планової перевірки підрозділу КП «Київпастранс» Історичного експозиційно-реставраційного центру було виявлено пропажу автобуса «Ікарус».

Пасажирські автобуси «Ікарус» давно зникли з вулиць Києва, тепер місце їм у музеї громадського транспорту. У Києві такий музей був відкритий в 2012 році в старому трамвайному депо і на його території зберігаються раритетні моделі автобусів, тролейбусів і трамваїв. Багато експонатів на ходу.

Як повідомляє Інформатор, досудове розслідування встановило, що 20 березня автобус марки «Ікарус-260» 1986 року випуску за наказом директора реставраційного центру виїхав за межі станції техобслуговування і поїхав нібито в Автобусний парк №6, який знаходиться за адресою вулиця Пухівська, 4. Але туди «Ікарус» так і не приїхав . При цьому директор автопарку №6 стверджує, що не давав розпорядження приганяти автобус в парк.

Слідчі Солом'янського управління поліції знайшли автобус в місті Канів, на території приватної автомайстерні. Техпаспорт на автобус не знайшли, VIN-номер зловмисники теж вже видалили, а ось табличку в салоні, що це власність «Київпастрансу», зняти не встигли або забули. Крім того, в салоні була ще одна табличка з технічними характеристиками автобуса.

Автобус заарештували і визнали речовим доказом. Зараз у справі призначена трасологічна експертиза, яка повинна відповісти на питання - які були номери двигуна і кузова автобуса.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст. 191 КК України - привласнення або розтрата майна. Покарання, яке загрожує зловмисникам, - до чотирьох років позбавлення волі.