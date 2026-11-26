За словами мера, на порядку денному сесії – коригування міського бюджету на поточний рік та Програми соціально-економічного розвитку

Сьогодні, 26 листопада, депутати Київської міської ради мають розглянути зміни до бюджету столиці на 2026 рік, виділити кошти на мобільні укриття для районів та вперше присвоїти нову міську відзнаку захисникам Києва. Про ключові рішення засідання повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

Бюджет, мобільні укриття та земельні питання

За словами мера, на порядку денному сесії – коригування міського бюджету на поточний рік та Програми соціально-економічного розвитку. Також депутати мають ухвалити зміни до Програми цивільного захисту столиці на 2026–2028 роки, які, зокрема, передбачають фінансування для райдержадміністрацій на встановлення мобільних укриттів.

Крім того, Київрада планує розглянути низку земельних питань.

Доплати для медиків «швидкої» за роботу під обстрілами

Віталій Кличко повідомив, що 1 048 працівників столичного Центру екстреної медичної допомоги вже отримали перші додаткові виплати за виїзди на місця ворожих атак та роботу під час обстрілів. Київ запровадив таку фінансову підтримку першим в Україні. Також місто виділило кошти й уже проводить закупівлю зимового одягу для бригад екстреної медицини.

Нові відзнаки захисникам та почесні громадяни

Окремим блоком депутати розглянуть питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» сімом людям, двом із яких – посмертно. Також столиця вперше присвоїть нещодавно запроваджену відзнаку «Почесний захисник міста Києва» п'ятьом оборонцям столиці (двом із них – теж посмертно).

Нагадаємо, під час минулого засідання 5 листопада Київрада підтримала повернення історичної назви Київській міській клінічній лікарні № 18 – відтепер медичний заклад носитиме ім'я Святого Володимира. З такою ініціативою виступив сам трудовий колектив лікарні.