Власників тварин, які не прибирають за ними на вулиці хочуть штрафувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штраф планують підвищити від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень

Рада запропонувала законопроєкт, щоб господарі слідкували за прибиранням після домашньої тварини

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відповідальність для господарів домашніх тварин за неприбирання за ними у публічних місцях. Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Законопроєкт доповнює статтю 154 Кодексу про адміністративні порушення новою нормою. Якщо власник домашньої тварини в місцях не прибиратиме її екскременти у місцях загального користування, на дитячих і спортивних майданчиках, зупинках громадського транспорту, в підземних переходах, на тротуарах, в зонах відпочинку і так далі — його штрафуватимуть в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 гривень).

За повторне вчинення будь-якого з порушень правил утримання домашніх тварин пропонується посилити відповідальність і штрафувати від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень.

Нагадаємо, що народні депутати несподівано перейнялися питанням контролю за тваринами. Законотворці забажали унормувати реєстрацію та утримання домашніх та диких тварин. На сайті парламенту минулого тижня з’явився законопроєкт №3796. Хоча зареєстрований він ще 6 липня, але галасу наробив лише після оприлюднення.