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    Із Дніпра біля Пішохідного мосту рятувальники виловили тіло потопельника

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    На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення&nbsp; - Із Дніпра біля Пішохідного мосту рятувальники виловили тіло потопельника
    На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення 
    Фото: ДСНС

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці

    У вівторок, 22 червня, на поверхні води на річці Дніпро біля Пішохідного мосту було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 09:25, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення на катері UMS-600. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 150 м від берега знаходиться тіло чоловіка.

    Бійці за допомогою водолазного спорядження транспортували тіло з води та передали його правоохоронним органам, які і будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

    «Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними», – попереджають рятувальники.

    ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    Як повідомлялося, 20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

    Другу добу тривають пошуки тіл чоловіка та дівчинки, що потонули на Київському морі.

    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники річка Дніпро
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    Із Дніпра біля Пішохідного мосту рятувальники виловили тіло потопельника