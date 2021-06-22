Із Дніпра біля Пішохідного мосту рятувальники виловили тіло потопельника
Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці
У вівторок, 22 червня, на поверхні води на річці Дніпро біля Пішохідного мосту було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 09:25, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення на катері UMS-600. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 150 м від берега знаходиться тіло чоловіка.
Бійці за допомогою водолазного спорядження транспортували тіло з води та передали його правоохоронним органам, які і будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.
«Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними», – попереджають рятувальники.
ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
Як повідомлялося, 20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.
Другу добу тривають пошуки тіл чоловіка та дівчинки, що потонули на Київському морі.