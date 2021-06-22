Із Дніпра біля Пішохідного мосту рятувальники виловили тіло потопельника

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці

У вівторок, 22 червня, на поверхні води на річці Дніпро біля Пішохідного мосту було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 09:25, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення на катері UMS-600. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 150 м від берега знаходиться тіло чоловіка.

Бійці за допомогою водолазного спорядження транспортували тіло з води та передали його правоохоронним органам, які і будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

«Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними», – попереджають рятувальники.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомлялося, 20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

Другу добу тривають пошуки тіл чоловіка та дівчинки, що потонули на Київському морі.