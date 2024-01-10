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Яка доля «Київської перепічки» після продажу будівлі? Відповідь від КМДА

Катерина Іванова
glavcom.ua
Яка доля «Київської перепічки» після продажу будівлі? Відповідь від КМДА
Було продано другий, третій та четвертий поверхи будівлі, а всі приміщення на першому поверсі, разом з «Київською перепічкою», вже знаходились у приватній власності — оголосили в КМДА
фото з відкритих джерел

Будинок у центрі Києва, де вже більше 40 років розташований відомий фаст-фуд, продали на аукціоні за рекордну суму

Легендарна «Київська перепічка», яка є однією з візитівок столиці, і надалі працюватиме працюватиме у проданій за рекордні 150 мільйонів гривень будівлі, на вулиці Богдана Хмельницького, 3. Про це повідомив директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь.

Він розповів, що на аукціоні вдалося отримати втричі більше коштів, ніж стартова ціна. За його словами, 50 мільйонів гривень за один лот – це абсолютний рекорд серед проданого комунального майна по всій країні за всі часи незалежності.

«Фактично, ми продали другий, третій та четвертий поверхи будівлі, бо всі приміщення на першому поверсі, включаючи легендарну «Київську перепічку», вже знаходились у приватній власності. Тому із закладами громадського харчування нічого не трапиться – вони продовжать своє існування», – зауважив Андрій Гудзь.

Директор Департаменту звернув увагу на необхідності подібних аукціонів для наповнення бюджету спеціального фонду столиці, кошти з якого використовуються винятково на ремонти і будівництво соціально значимих об’єктів, таких як лікарні, садочки та школи.

«В умовах воєнного стану та обмежених можливостей столичного бюджету такі надходження дуже важливі і є вагомою підтримкою для комунальних закладів Києва. Ми, як фахівці своєї справи, чітко розуміємо чого вартує столична нерухомість і її обслуговування, тому і виставляємо її на торги за ринкову ціну, а отримуємо навіть більше ніж очікували. Це говорить про те, що навіть в умовах нестабільної економіки у інвесторів є довіра до Києва», – підкреслив Андрій Гудзь.

Нагадаємо, будинок, де розташована «Київська перепічка», продали за 180 млн грн. Переможцем стало ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент», яке запропонувало за придбання будівлі більше 150 млн грн (без ПДВ).

Раніше у київської перепічки з'явився несподіваний конкурент (фото).

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Теги: нерухомість будівництво українці рекорд будинок харчування Київ

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