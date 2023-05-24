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У київської перепічки з'явився несподіваний конкурент (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У київської перепічки з'явився несподіваний конкурент (фото)
Львівська перепічка коштує дешевше, ніж популярний оригінал
фото з відкритих джерел

Кияни помітили на столичних вулицях «львівську перепічку»

Київська перепічка давно стала фірмовою стравою Києва – сосиска в дріжджовому тісті, яке обсмажують у фритюрі, полюбилася як киянам, так і гостям столиці. Проте нещодавно користувачі мережі опублікували фотографію «конкурентів» – на вулицях Києва з’явилася львівська перепічка.

У невеликому мафі, окрім так званої львівської перепічки, також продають пиріжки. На відміну від «оригінальної» перепічки, яка нині коштує 40 грн, львівська коштує дешевше – усього 15. У коментарях до посту користувачі мережі зазначили, що смакують обидві перепічки однаково, та пожартували про «початок 90-их» через те, що у перепічки з’явилася «конкурентна бригада», та про зраду традиціям.

Деякі користувачі зазначили, що ніколи не розуміли шуму навколо перепічки – на їхню думку, страва надто проста, щоб вважатися візитівкою столиці, та не дуже смачна. Проте що в київської, що у львівської перепічки є свої палки шанувальники – часто буває складно пройти повз черги охочих придбати перепічку.

Перепічку почали продавати у 1981 році за 22 копійки. У 2010-х страву довгий час можна було купити за 4,5 грн. У 2015 році вона подорожчала до 8 грн, а потім щороку ціна підіймалася на 1-3 гривні. У 2021 році вона вже коштувала 25 грн, а на початку 2022-го – 30. Востаннє ціна на перепічку виросла з 30 до 35 грн місяць тому. У травні вона коштує вже 40 грн.

Кияни запевняють, що у цієї перепічки не змінювався ні смак, ні черги, які як і 30 років тому були велетенські.

Нагадаємо, що нещодавно «Главком» робив підбірку, які міста можна відвідати, щоб помилуватися захопливими краєвидами квітучого Києва.

Теги: Київ

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