Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири

Андрій Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири. Про це він повідомив у Facebook.

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Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… квартири тепер немає».

У своїх соцмережах Ковальський подякував за слова підтримки: «Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре».

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Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі.

Також в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник.

У ніч проти 22 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони