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Де в Україні найдорожча оренда житла та найменше корупції: рекорди областей у 2023-му

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Де в Україні найдорожча оренда житла та найменше корупції: рекорди областей у 2023-му
У Закарпатській області, яка вважається одним із найбезпечніших регіонів, було зафіксовано найвищу середню орендну плату за однокімнатну квартиру – приблизно 13 тис. грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найсумніший рекорд в окупованій Луганщині – повітряна тривога безперервно триває понад 640 днів

Кожна область України минулого року відзначилася певними рекордами, але з огляду на повномасштабну війну не завжди позитивними. Десь зібрали рекордний урожай чи було отримано найбільший прибуток від приватизації, а десь рекордно довга повітряна тривога чи найдорожче пальне. Аналітичний портал «Слово і діло» підготував інфографіку рекордів, які встановили області.

Де в Україні найдорожча оренда житла та найменше корупції: рекорди областей у 2023-му фото 1

У кількох областях минулого року зібрали рекордний урожай. У Вінницькій області зібрали найбільше зерна – понад 5 млн т (далі йдуть Полтавська та Черкаська область із понад 4 млн т). На Житомирщині зібрали найбільше картоплі – приблизно 2 млн т (Хмельницька область лише трохи відстала).

Продовжуючи сільськогосподарську тему: на Черкащині у 2023 році найактивніше розвивалася меліорація – після підриву Каховської ГЕС у регіоні було створено 13 організацій водокористувачів. Таким чином, область незабаром стане основним постачальником овочів, які потребують поливу.

Чернівецька область стала лідером із виробництва м'яса індиків: на її підприємства припадає понад 40% всього поголів'я індиків України. В області вісім основних підприємств, щорічне поголів'я індиків складає приблизно 850 тис.

Аграріям у Кіровоградській області було видано найбільшу кількість кредитів за програмою «5-7-9» – 4,5 млрд грн для близько 1,4 тис. аграрних підприємств.

А найвища середня ціна (протягом семи місяців) сільськогосподарської землі була в Івано-Франківській області – 400,4 тис. грн за га.

У Закарпатській області, яка вважається одним із найбезпечніших регіонів, у 2023-му було зафіксовано найвищу середню орендну плату за однокімнатну квартиру – приблизно 13 тис. грн. Найдешевше минулого року було орендувати однушку в Сумській області – у середньому за 2,8 тис. грн.

У Херсонській області минулого року індекс споживчих цін становив +1,3% – найнижчий показник в Україні. Максимальний показник (+5,7%) було зафіксовано у Запорізькій області.

Згідно з Індексом еспресо (економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу), на Одещині у 2023 році чашка кави коштувала найдорожче – 36 грн. Найдешевше попити каву у Хмельницькій області – 21 грн.

Волинська область уже четвертий рік поспіль лідирує у реалізації проєктів комплексної енергозберігаючої модернізації «Енергодім», у 2023-му було подано понад 100 заявок на участь.

Київська область у 2023-му була найактивнішою у проєкті «Активні парки – локації здорової України» (відкрито 70 спортивних майданчиків), а Рівненська область – у проєкті «Поліцейський офіцер громади» (64 громади та понад 100 офіцерів).

Полтавська область стала лідером із фінансової підтримки роботодавців, який працевлаштовують людей з інвалідністю – виплачено приблизно 900 тис. грн.

Харківській області минулого року вдалося залучити найбільше безробітних (13 тис. осіб) до суспільно корисних робіт. Тернопільська область вийшла у лідери за кількістю відкритих «Дія центрів» – 12.

Дніпропетровська область отримала найвищий бал у рейтингу та була визнана найбільш цифровізованим регіоном України. При оцінці враховувалися інституційна здатність, розвиток інтернету, розвиток ЦНАП, режим «без паперів», цифрова освіта, візитівка області, проникнення базових електронних послуг та галузева цифрова трансформація.

Львівська область була лідером із доходів від приватизації – понад 400 млн грн. На Чернігівщині було передано найбільше лісів від громади лісникам.

У Миколаївській області, за даними НАЗК, за рік було зафіксовано найменше корупційних злочинів – 37.

Донецька область відзначилася у 2023 році найдорожчим пальним.

Найсумніший рекорд 2023 року в окупованій Луганській області – повітряна тривога безперервно триває понад 640 днів.

Нагадаємо, Україна встановила аграрний рекорд.

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Теги: рекорд урожай пальне оренда тривога ціни кредит корупція

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