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Скільки людей житиме в Україні через 10 років: невтішний прогноз демографа

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки людей житиме в Україні через 10 років: невтішний прогноз демографа
На початку минулого року населення України перевищувало 37 млн осіб
фото: depositphotos

Критичною для функціонування України є кількість населення в 20 млн осіб

У наступні 10 років населення України може становити 30 млн осіб. Відповідну заяву у інтерв'ю «РБК» зробив демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк.

Демограф підкреслив, що така кількість населення дозволить Україні нормально функціонувати і розвиватися, однак досягти цього можна лише за певних умов.

«Швидше за все, населення України буде наближатися до 30 млн. І це за умови, якщо буде ефективна міграційна політика. Тоді можна буде на цьому рівні більш-менш стабілізуватися», – пояснив експерт.

За словами Позняка, це «більш-менш нормальний» сценарій, а відмітка у 30 млн не є рівнем обезлюднення та дозволить підтримувати освоєння території на достатньому рівні. Він також додав, що частина прикордонних з країною-агресором територій все одно не буде сильно населеною.  

Олексій Позняк зазначив, що якусь кількість населення треба підтримувати і на сході країни, однак висока щільність заселення цих територій може бути небезпечною для самих жителів. Він також зазначив, що мінімальною кількістю населення, яка вже може бути критичною для функціонування України, є відмітка в 20 млн.

Варто додати, що на початок 2022 року населення України перевищувало 37 млн осіб. Станом на початок травня 2023 року, за даними Українського інституту майбутнього, постійне населення нашої країни становило 29 млн осіб.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.

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Теги: населення Україна українці

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