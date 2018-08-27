Євростандарт доріг: Кличко відкрив відремонтовану вулицю у центрі Києва



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Фото: прес-служба Київської мерії Мер Києва Віталій Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича

На вулиці Леонтовича замість асфальту покладено полімерасфальтобетон

Мер столиці Віталій Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича. Капітальний ремонт там тривав три тижні. За словами мера, на цій вулиці замість асфальту використовували новий покращений матеріал - полімерасфальтобетон. Він довговічніший. Також на Леонтовича облаштували спеціальні паркувальні «кишені». Про це повідомляє прес-служба мера.

«Тут розширили тротуар до рівня смуги для паркування. Завдяки цьому пішохода, який збирається перейти дорогу, краще видно. Його не закривають припарковані автомобілі. Також завдяки звуженню на перехресті проїжджої частини знижується швидкість автомобілів і, що важливо, водії не зможуть паркуватися прямо на перехресті, - підкреслив Кличко. - Скоро вступає в дію закон про паркування. І, наприклад, тут, на Леонтовича впорядкована зона для паркування автомобільного транспорту. Передбачені місця для паркування автомобілів людей з обмеженими можливостями. Це і є європейський стандарт доріг. І такі дороги мають бути всюди в столиці».

Також він зазначив, що на переходах на Леонтовича влаштовано тактильну плитку, вздовж вулиці облаштовано велосмуги. Також повністю оновлено систему освітлення, влаштовано нові газони. З метою впорядкування хаотичного паркування встановлено 300 антипаркувальних стовпчиків з нержавіючої сталі.

Також мер перевірив, як зробили капітальний ремонт вулиці Ярославів Вал. Там роботи тривали трохи більше двох місяців.

«Тут теж облаштували нові тротуари та замінили бордюри, також відремонтували оглядові колодязі, які знаходилися у жахливому стані. Асфальтне покриття повністю замінили на більш сучасне та більш практичне. Як ви бачите, ми перейшли на зовсім нову якість ремонту доріг. Вони стають більш безпечними, комфортними як для водіїв, так і для пішоходів», - заявив Кличко.

За його словами, у Києві цьогоріч капітально відремонтовано кілька основних магістралей на в’їздах у місто. Також зробили капітальний ремонт на великих транспортних артеріях і деяких центральних вулицях столиці. Як зазначив Кличко, всі ремонтні роботи в місті тривають згідно з графіком.

Він нагадав, що за попередні два роки в Києві капітально відремонтували 502 кілометри доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів буде оновлено цього року.