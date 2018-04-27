Кіберполіція викрила злочинців, які виготовляли фальшиві документи

Злочинці виготовляли дипломи, паспорти і права

Кіберполіція викрила групу осіб у виготовленні та розповсюдженні за $300-800 підроблених документів - від паспорта до диплома доктора наук.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Дніпровського управління столичної поліції, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, викрили групу осіб у виготовленні та розповсюдженні підроблених документів», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що злочинна група діяла впродовж останніх 5 років та складалася з шістьох киян віком від 30 до 64 років. Вони налагодили діяльність з виготовлення та продажу підроблених документів держзразка, серед яких - дипломи про освіту, ID-карти, посвідчення водія, свідоцтва на право власності, паспорти громадянина України, а також різноманітні печатки та штампи.

Так, для отримання підробленого документа замовнику необхідно було зайти на відповідний веб-сайт та заповнити розміщену на ньому анкету, вказавши документ, який необхідно виготовити. Після цього клієнти оплачували послугу, вартість якої становила від 300 до 800 доларів США залежно від складності роботи. Доставка замовлень відбувалася поштою або кур’єром.

Для анонімізації своєї діяльності та конспіративного зв’язку як із замовниками, так і між собою зловмисники використовували спеціально зареєстровані акаунти у мобільних додатках та месенджерах, вхід до яких здійснювався з використанням VPN-серверів.

«Правоохоронці провели одночасно 12 обшуків за місцем проживання та перебування учасників злочинної групи», - поінформували у кіберполіції.

За результатами обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, з використанням якої здійснювалося адміністрування веб-ресурсів, мобільні телефони, банківські картки, печатки різних організацій та установ. Також було вилучено записники та чорнові записи, цифрові носії інформації, бланки атестатів, дипломів про вищу та неповну вищу освіту, а також комплектуючі частини та пристрої для їх виготовлення. Окрім того, вилучено речовини, схожі на наркотичні, та пристрій для відстрілу гумових куль з набоями до нього.

Триває досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України. Вирішується питання про наявність в діях осіб ознак складів злочинів, передбачених статтями 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) та 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) ККУ.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі епізоди діяльності цієї злочинної групи. Також правоохоронці встановлюють осіб, які користувалися послугами зловмисників та де саме використовувалися підроблені документи.