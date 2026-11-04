Злата Огнєвіч втрапила у скандал через критику інциденту на Петропавлівській Борщагівці: деталі

Злата Огнєвіч прокоментувала кадри із підлітком, який опинився в будівлі Національної гвардії

Українська співачка Злата Огнєвіч втрапила у скандал через емоційний коментар про події у будинку на Петропавлівській Борщагівці. Артистці довелося виправдовуватися за свої слова у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Threads.

Чим Злата Огнєвіч обурила мережу

Ввечері 2 листопада в Києві на Петропавлівській Борщагівці 14-річний хлопець опинився всередині будівлі, біля якої відбувалася сутичка. Тоді ж усередину будівлі підлітка затягнули бійці Національної гвардії, щоб врятувати від каміння.

фото: скриншот Threads

Зрештою хлопця вивели з будинку, а кадри цього моменту розлетілися мережею. Саме одне з таких відео прокоментувала Злата Огнєвіч та закликала «припинити свавілля». «Бл**ь! Коли вже зупинять цей жах і свавілля? Я в шоці», – написала співачка.

фото: скриншот Threads

Тоді ж висловлювання Огнєвіч викликало обурення з боку користувачів. А сам коментар зник з-під допису авторки.

Реакція Злати Огнєвіч на хейт

Врешті Злата Огнєвіч вийшла на звʼязок та відреагувала на хейт і визнала свою помилку. Артистка пояснила, що теж може емоційно реагувати на новини та плутати факти з дезінформацією. «Я живу в Україні і мені болить за все, що відбувається. Я емоційно реагую на новини і можу невірно трактувати інформацію, багато дезінформації і на емоціях непросто її відрізнити», – зазначила виконавиця.

фото: скриншот Threads

Тож Огнєвіч зауважила, що зробила висновки після інциденту та нагадала про свою підтримку ЗСУ. «Мої вчинки, позиція, діяльність направлені на те, щоб допомагати та підтримувати військових, ви це знаєте і бачите. Я також завжди підтримую Азовців, як і нещодавно на великому благодійному заході. Ваші думки почула та зробила висновки. Спрямовуємо енергію на єднання та боротьбу проти ворога».

Перед цим зірка зауважила, що має право на власну думку, реагуючи на критику на свій бік. «Мати свою думку- це розкіш, а ще більша розкіш- її висловлювати. Завжди знайдуться ті, кого вона не влаштовує. Я поважаю себе за багато крутих вчинків, знаю їм ціну і живу достойно. А бажання судити завжди залишається проблемою тих, хто судить», – додала вона.

фото: скриншот Threads

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України. Люди, які зібралися біля будівлі, пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також невідомі запускали димові шашки та кидали в поліцейських яйця. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.