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Як голосують Кличко та депутати Київради: для киян створено новий моніторинговий інструмент

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як голосують Кличко та депутати Київради: для киян створено новий моніторинговий інструмент
На відміну від Верховної Ради, поіменні голосування Київради не оприлюднюються у зручному форматі відкритих даних
колаж ГО «Голка»

Експерти «Голки» вже детально проаналізували та описали 35 знакових рішень Київради

У листопаді Київрада зайде на сьомий рік роботи. Через повномасштабну війну та неможливість проведення місцевих виборів депутати працюють понад визначений п’ятирічний строк. Щоб зберегти політичну пам’ять та дати громаді дієвий контроль, громадська ініціатива «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком», запустила інтерактивний інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

Платформа акумулює знакові корисні та шкідливі рішення, ухвалені депутатами столиці з 2020 року, та наочно демонструє позицію кожного з них.

Прозорість столичної влади та моніторинг рішен

Як зазначає голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів, експерти вже детально проаналізували та описали 35 знакових рішень, і цей перелік постійно поповнюватиметься.

«Коли немає виборів, моніторити треба не лише парламент, а й Київраду. Київ має бюджет понад сто мільярдів гривень і найдорожчу землю в країні. Операція НАБУ «Чисте місто» показала, як у Київраді можуть вирішуватися земельні питання. Але, на відміну від Верховної Ради, поіменні голосування Київради не оприлюднюються у зручному форматі відкритих даних. Ми вже частково зібрали й систематизували дані про голосування депутатів Київради й продовжуємо цю роботу. Готові надати доступ до систематизованої інформації усім охочим. А головне – ми вноситимемо важливі питання до інструменту ще до голосування в сесійній залі, щоб кияни бачили, що на кону, і могли вплинути на рішення своїх депутатів», – наголосила Ірина Федорів.. 

Як працює «візуальна батарейка» депутата

Автори проєкту підкреслюють, що на повоєнних виборах інструмент допоможе виборцям об'єктивно оцінити діяльність своїх представників. Кияни зможуть пригадати, хто підтримував або блокував рішення щодо захисту зелених зон, культурної та археологічної спадщини, зокрема урочища Китаїв.

Для кожного депутата створено персональну сторінку з політичною біографією та візуальним індикатором у формі батарейки:

  • Зелений колір – голос за корисне рішення або проти шкідливого;
  • Червоний колір – підтримка шкідливої ініціативи або голос проти корисного рішення;
  • Сірий колір – відсутність на засіданні або виймання картки під час голосування з метою уникнення відповідальності.

Такий підхід дозволяє одразу побачити, хто з депутатів під час війни працює на користь столиці, а хто уникає відповідальності. Громадяни також можуть пропонувати власні рішення чи надавати інформацію для внесення до системи після перевірки за методологією.

Окрему сторінку в інструменті має і міський голова Віталій Кличко, який повинен брати участь у голосуваннях. Згідно зі зібраними даними, очільник міста зазвичай відсутній на сесіях або уникає голосування під час розгляду найбільш резонансних та знакових питань.

Знімок екрану з інструменту «Перезарядити країну тобі під силу». Профайл Віталія Кличка
Знімок екрану з інструменту «Перезарядити країну тобі під силу». Профайл Віталія Кличка
фото:: громадська ініціатива «Голка»

Контекст та підтримка проєкту

Проєкт є продовженням ініціативи «Перезарядити країну тобі під силу», яку у 2025 році заставили до шостої річниці роботи Верховної Ради. До коаліції громадських організацій увійшли Центр політико-правових реформ, Центр прав людини ZMINA, Greenpeace, WWF-Україна, «Терен», Українська природоохоронна група, Civis Fortis, Екологія-Право-Людина, Фундація DEJURE, Мережа захисту національних інтересів «ANTS» та інші.

Моніторинг діяльності Київради реалізується за підтримки Institute for War and Peace Reporting. Розвиток інструменту з моніторингу парламенту та Voting Data API з 2025 року підтримує National Endowment for Democracy. Тестову версію системи створено завдяки пожертвам українських громадян. Донори не впливають на методологію чи відбір рішень.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко, якого народні депутати України запросили розповісти про підготовку Києва до зими, заявив, що від початку 2026 року російські окупанти завдали майже 50 ударів ракетами та дронами по об’єктах енергозабезпечення Києва. Для порівняння: у 2022 році було зафіксовано 12 уражень, у 2023-му – сім, у 2024-му – жодного, а у 2025-му – 19.

Як повідомлялося, 8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд. Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Теги: Віталій Кличко Київ Київрада місцева влада

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Як голосують Кличко та депутати Київради: для киян створено новий моніторинговий інструмент
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