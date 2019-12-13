Київ готує заявку на отримання статусу Великої культурної столиці



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Міста обирають на основі культурної програми, що повинна мати потужний європейський підтекст

Департамент культури Київської міської держадміністрації ініціює подання заявки до Українського культурного фонду на участь у конкурсній програмі щодо отримання статусу Великої культурної столиці, про старт якої було оголошено у листопаді. Про це під час прес-конференції повідомила директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Статус Великої культурної столиці надасть можливість місту у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи.

За словами Діани Попової, міста обирають на основі культурної програми, що повинна мати потужний європейський підтекст, сприяти активній участі та залученню населення, а також допомагати місту в його довгостроковому розвитку.

«Наявність статусу Велика культурна столиця надасть містам прекрасну можливість змінити свій імідж, досягти світової популярності, залучити більше туристів і переосмислити свій розвиток через культуру. Київ вже є європейською культурною столицею, адже постійно нарощує оберти в галузі туризму», – сказала Попова.

Вона також розповіла, що оголошується «open call» для нових проектів, які будуть цікавими для міста та киян.

«Київ має дуже багато сталих проектів – і ви всі це бачите. Але для того, щоб ставати ще кращими, ми хотіли би залучити нових молодих креативних митців. І будемо сподіватися, що разом із нашими європейськими партнерами і їхнім досвідом ми будемо обирати найкращих. Утім місто продовжить підтримувати і сталі проекти», – зазначила Попова.

За словами директорки Департаменту культури, від сьогодні до 27 грудня триватиме голосування, за результатом якого обрана буде одна з трьох тем, яка стане головною в культурних заходах на цілий рік:

Fast Forward;

To have a dream;

Cultura Incognita.

Голосування триває за посиланням: https://forum.kyivcity.gov.ua/.

Усі охочі можуть подати заявку до 20 грудня, яка буде адаптована відповідно до однієї із трьох тем, яку підтримають голосуванням.

«На жаль у нас немає багато часу. Дедлайн подачі заявки – 20 грудня. Дедлайн голосування – 27 грудня. Далі у нас буде деяких час на святкування новорічно-різдвяних свят. А вже до 15 січня ми маємо подати заявки. Тому я дуже прошу всіх колег, які мають культурні проекти, які хочуть долучитися з ними до програми наступного року, саме в рамках «Київ – Велика культурна столиця», якнайшвидше подати заявки. Ми будемо залучати наших колег із міжнародних інститутів культури разом із нами розглянути проекти та обрати найкращі», – резюмувала Діана Попова.

Ідея має бути викладена текстом обсягом до 1500 символів та має містити наступну інформацію:

назва проекту;

ідея проекту;

координатор та команда (із коротким СV);

термін реалізації;

приблизний кошторис.

Надсилати пропозиції треба на електронну адресу:[email protected].

Про результати розгляду заявок буде оголошено додатково.