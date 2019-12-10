У київських театрах стартує показ новорічних вистав (афіша)
14 столичних театрів демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих
Напередодні Дня святого Миколая відбудеться старт новорічних вистав у театрах Києва. На киян чекає 8 різдвяних прем’єр і 433 вистави, які мають відвідати понад 75 тисяч глядачів. Про це повідомили в Департаменті культури Київської міської держадміністрації.
Прем’єри та новорічні вистави
Київський Академічний театр юного Глядача на Липках:
- «Кіт у чоботях» (прем’єра),
- «Снігова королева»,
- «Дванадцять місяців»,
- «Поради Святого Миколая»,
- «Де знайти ялинку?»,
- «Новорічні пригоди Сажотруса»,
- «Різдвяні канікули з Пеппі»,
- «Казкові мандри»;
Київський академічний театр ляльок:
- «Казка для маленького зайчика»,
- «Сніг»,
- «Різдвяна рукавичка»,
- «Мороз-морозенко»,
- «Карлик ніс»,
- «Красуня і чудовисько»;
Київський муніципальний академічний театр ляльок на Лівому березі Дніпра:
- «Снігова квітка»,
- «Новорічні пригоди»,
- «Новорічний гармидер»,
- «Новорічні пригоди»,
- «Різдвяна колискова»,
- «Морозко»,
- «Чарівна скрипка»,
- «Снігурчин концерт»,
- «Снігова королева»;
Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:
- «Санта 2 – Глобальне потепління»,
- мюзикл «Фабрика Санти»;
Київський національний академічний театр оперети:
- вертеп «Казки тихої ночі»,
- «Штраус в опереті»,
- концерт «Різдвяні зустрічі»;
Малий театр:
- «Язиката хвеська»,
- «Історія, якій понад 2000 років»;
Театр «Берегиня»:
- «Новорічний детектив»,
- «Українські вечорниці»,
- «Старовинний вертеп»;
Театр на Печерську:
- «Пінокіо або історія про те, як стати людиною»,
- «Наше Різдво»;
Київський камерний театр «Дивний замок»:
- «Будинок, що збудував Санта»,
- «Упс! Та Новий Рік»,
- «В очікуванні свята»;
Академічний музично-драматичний театр «Романс»:
- «Великий новорічний концерт»;
Київський академічний театр «Колесо»:
- «Вечорниці».
У столиці діє 19 театрів, з яких 14 демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих.
Дивіться також програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.