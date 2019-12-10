У київських театрах стартує показ новорічних вистав (афіша)



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14 столичних театрів демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих

Напередодні Дня святого Миколая відбудеться старт новорічних вистав у театрах Києва. На киян чекає 8 різдвяних прем’єр і 433 вистави, які мають відвідати понад 75 тисяч глядачів. Про це повідомили в Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

Прем’єри та новорічні вистави

Київський Академічний театр юного Глядача на Липках:

«Кіт у чоботях» (прем’єра),

«Снігова королева»,

«Дванадцять місяців»,

«Поради Святого Миколая»,

«Де знайти ялинку?»,

«Новорічні пригоди Сажотруса»,

«Різдвяні канікули з Пеппі»,

«Казкові мандри»;

Київський академічний театр ляльок:

«Казка для маленького зайчика»,

«Сніг»,

«Різдвяна рукавичка»,

«Мороз-морозенко»,

«Карлик ніс»,

«Красуня і чудовисько»;

Київський муніципальний академічний театр ляльок на Лівому березі Дніпра:

«Снігова квітка»,

«Новорічні пригоди»,

«Новорічний гармидер»,

«Новорічні пригоди»,

«Різдвяна колискова»,

«Морозко»,

«Чарівна скрипка»,

«Снігурчин концерт»,

«Снігова королева»;

Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:

«Санта 2 – Глобальне потепління»,

мюзикл «Фабрика Санти»;

Київський національний академічний театр оперети:

вертеп «Казки тихої ночі»,

«Штраус в опереті»,

концерт «Різдвяні зустрічі»;

Малий театр:

«Язиката хвеська»,

«Історія, якій понад 2000 років»;

Театр «Берегиня»:

«Новорічний детектив»,

«Українські вечорниці»,

«Старовинний вертеп»;

Театр на Печерську:

«Пінокіо або історія про те, як стати людиною»,

«Наше Різдво»;

Київський камерний театр «Дивний замок»:

«Будинок, що збудував Санта»,

«Упс! Та Новий Рік»,

«В очікуванні свята»;

Академічний музично-драматичний театр «Романс»:

«Великий новорічний концерт»;

Київський академічний театр «Колесо»:

«Вечорниці».

У столиці діє 19 театрів, з яких 14 демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих.

Дивіться також програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.