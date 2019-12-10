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    У київських театрах стартує показ новорічних вистав (афіша)

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    У київських театрах стартує показ новорічних вистав (афіша)

    14 столичних театрів демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих

    Напередодні Дня святого Миколая відбудеться старт новорічних вистав у театрах Києва. На киян чекає 8 різдвяних прем’єр і 433 вистави, які мають відвідати понад 75 тисяч глядачів. Про це повідомили в Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

    Прем’єри та новорічні вистави

    Київський Академічний театр юного Глядача на Липках:

    • «Кіт у чоботях» (прем’єра),
    • «Снігова королева»,
    • «Дванадцять місяців»,
    • «Поради Святого Миколая»,
    • «Де знайти ялинку?»,
    • «Новорічні пригоди Сажотруса»,
    • «Різдвяні канікули з Пеппі»,
    • «Казкові мандри»;

    Київський академічний театр ляльок:

    • «Казка для маленького зайчика»,
    • «Сніг»,
    • «Різдвяна рукавичка»,
    • «Мороз-морозенко»,
    • «Карлик ніс»,
    • «Красуня і чудовисько»;

    Київський муніципальний академічний театр ляльок на Лівому березі Дніпра:

    • «Снігова квітка»,
    • «Новорічні пригоди»,
    • «Новорічний гармидер»,
    • «Новорічні пригоди»,
    • «Різдвяна колискова»,
    • «Морозко»,
    • «Чарівна скрипка»,
    • «Снігурчин концерт»,
    • «Снігова королева»;

    Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:

    • «Санта 2 – Глобальне потепління»,
    • мюзикл «Фабрика Санти»;

    Київський національний академічний театр оперети:

    • вертеп «Казки тихої ночі»,
    • «Штраус в опереті»,
    • концерт «Різдвяні зустрічі»;

    Малий театр:

    • «Язиката хвеська»,
    • «Історія, якій понад 2000 років»;

    Театр «Берегиня»:

    • «Новорічний детектив»,
    • «Українські вечорниці»,
    • «Старовинний вертеп»;

    Театр на Печерську:

    • «Пінокіо або історія про те, як стати людиною»,
    • «Наше Різдво»;

    Київський камерний театр «Дивний замок»:

    • «Будинок, що збудував Санта»,
    • «Упс! Та Новий Рік»,
    • «В очікуванні свята»;

    Академічний музично-драматичний театр «Романс»:

    • «Великий новорічний концерт»;

    Київський академічний театр «Колесо»:

    • «Вечорниці».

    У столиці діє 19 театрів, з яких 14 демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих.

    Дивіться також програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.

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