Київ готується до фіналу Ліги чемпіонів: Кличко пояснив водіям, як уникнути заторів

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Київ очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей і зараз у місті облаштовують фан-зони

Київ продовжує активну підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. І саме з цим пов’язані певні труднощі щодо пересування містом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі журналістам.

Він наголосив, що через низку організаційних заходів вже обмежено рух центром столиці.

«Ми повідомляємо на офіційному сайті міської адміністрації, яким чином краще об’їхати перекриті вулиці, щоб не стояти у заторах», – сказав Кличко.

Мер підкреслив, що Київ очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей і зараз у місті облаштовують фан-зони.

«Ми маємо забезпечити комфорт і безпеку тих, хто перебуватиме у фан-зонах, одну з яких зараз облаштовують на Хрещатику», – додав міський голова.

Коментуючи ситуацію зі значним підвищенням готелями цін на проживання під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, Кличко висловив вдячність усім киянам, які готові прийняти у себе вболівальників.

«Я вдячний киянам, які безкоштовно пропонують житло, щоб гості Києва розмістилися. Але також хочу наголосити, що ми звернулися до Антимонопольного комітету відносно тих готелів, які у декілька разів підвищили ціни на проживання. І зараз очікуємо на відповідь АМКУ», – наголосив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що завдання столичної влади – зробити все, щоб кожен, хто приїхав до Києва, від’їжджав із нього з позитивними враженнями та мав бажання повернутися до української столиці.