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Київ наводить лад із зовнішньою рекламою (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Київ наводить лад із зовнішньою рекламою (фото)
Рекламна вивіска в Дарницькому районі Києва
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Комунальники почистили від реклами фасади будинків в одному зі столичних районів

Від початку року у Дарницькому районі Києва було демонтовано майже 2300 незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами посадовця, основна частина демонтованих вивісок та рекламних засобів були розміщені на фасадах будинків.

Зокрема, минулого тижня фахівці КП «Київреклама» прибрали рекламу на окремій локації вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі. Незаконні конструкції перекривали вікна, балкони, вхідні групи дверей, а власники закладів не мали документів на їх розміщення.

«Публічний простір навколо закладу – також відповідальність власника. Чим більш акуратний вигляд він матиме – тим більше буде охочих його відвідати», – зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА нагадав, що в місті діють чітко визначені правила на розміщення вивісок та зовнішньої реклами. На конструкцію необхідно отримати документ в Управлінні з питань реклами та розмістити її у відповідності до затвердженого макету.

Київ наводить лад із зовнішньою рекламою (фото) фото 1
фото: Валентин Мондриївський/Facebook
Київ наводить лад із зовнішньою рекламою (фото) фото 2
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. 

Як повідомлялося, у травні у Києві з’явилися сітілайти з написами «Життя не має сенсу», «З депресії не вийти», «Буде лише гірше». Текст написаний великими літерами і займає майже 50% рекламної площі, нижче маленьким шрифтом написано наступне: «Мучать такі думки? Дзвони...» – і номер телефону: 5522. 

Згодом телеведуча та журналістка Яніна Соколова відреагувала на хейт через написи на столичних сітілайтах. Вона визнала свою помилку та попросила вибачення у всіх, кого образила рекламна кампанія її фонду.

Згодом Київська міська державна адміністрація повідомила, що не отримувала запитів на розміщення соцреклами фонду телеведучої та журналістки Яніни Соколової на столичних бордах та сітілайтах. 

Теги: демонтували реклама Київ

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