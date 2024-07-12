Київ наводить лад із зовнішньою рекламою (фото)

Комунальники почистили від реклами фасади будинків в одному зі столичних районів

Від початку року у Дарницькому районі Києва було демонтовано майже 2300 незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами посадовця, основна частина демонтованих вивісок та рекламних засобів були розміщені на фасадах будинків.

Зокрема, минулого тижня фахівці КП «Київреклама» прибрали рекламу на окремій локації вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі. Незаконні конструкції перекривали вікна, балкони, вхідні групи дверей, а власники закладів не мали документів на їх розміщення.

«Публічний простір навколо закладу – також відповідальність власника. Чим більш акуратний вигляд він матиме – тим більше буде охочих його відвідати», – зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА нагадав, що в місті діють чітко визначені правила на розміщення вивісок та зовнішньої реклами. На конструкцію необхідно отримати документ в Управлінні з питань реклами та розмістити її у відповідності до затвердженого макету.

фото: Валентин Мондриївський/Facebook

фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор.

Як повідомлялося, у травні у Києві з’явилися сітілайти з написами «Життя не має сенсу», «З депресії не вийти», «Буде лише гірше». Текст написаний великими літерами і займає майже 50% рекламної площі, нижче маленьким шрифтом написано наступне: «Мучать такі думки? Дзвони...» – і номер телефону: 5522.

Згодом телеведуча та журналістка Яніна Соколова відреагувала на хейт через написи на столичних сітілайтах. Вона визнала свою помилку та попросила вибачення у всіх, кого образила рекламна кампанія її фонду.

Згодом Київська міська державна адміністрація повідомила, що не отримувала запитів на розміщення соцреклами фонду телеведучої та журналістки Яніни Соколової на столичних бордах та сітілайтах.