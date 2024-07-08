У Києві з-під завалів рятувальники витягнули жінку з дитиною (відео)

Окупанти пошкодили житловий будинок у Шевченківському районі

У житловому будинку на Сирці, у Шевченківському районі столиці, внаслідок російської атаки повністю зруйнований один підʼїзд. З-під його завалів рятувальники дістали тіло одного загиблого. Про це повідомляє «Радіо Свобода» та «Ми ­– Україна».

Крім того, працівникам ДСНС вдалося врятувати жінку та витягнути хлопчика. Чи жива дитина наразі невідомо.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей та відомо на цей час про 48 поранених.

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фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

До слова, вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.

Зокрема, на цю мить вже відомо про 27 загиблих та 100 поранених внаслідок ранкової масованої атаки.