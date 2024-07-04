Рятувальники ліквідували пожежу у Подільському районі Києва (фото)

На місці працювало 14 одиниць техніки та 55 рятувальників

Вогнеборці загасили пожежу, що сталася у Києві

Сьогодні, 4 липня, о 18:24 пожежу в Подільському районі Києва було ліквідовано на площі 500 кв. метрів. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники зазначають, що під час гасіння було виявлено потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння, його передали медикам.

фото: ДСНС

На місці працювало 14 одиниць техніки та 55 рятувальників.

фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні у Києві сталася пожежа у Подільському районі. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, о 17:19 вогнеборці локалізували пожежу, що сталася у складському приміщенні.

До слова, 2 липня у Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.

Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає. Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.

Також раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м кв.