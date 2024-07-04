Рятувальники ліквідували пожежу у Подільському районі Києва (фото)
Вогнеборці загасили пожежу, що сталася у Києві
Сьогодні, 4 липня, о 18:24 пожежу в Подільському районі Києва було ліквідовано на площі 500 кв. метрів. Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники зазначають, що під час гасіння було виявлено потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння, його передали медикам.
На місці працювало 14 одиниць техніки та 55 рятувальників.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві сталася пожежа у Подільському районі. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, о 17:19 вогнеборці локалізували пожежу, що сталася у складському приміщенні.
До слова, 2 липня у Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.
Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає. Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.
Також раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м кв.
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