Уряд заборонив в Україні рекламу азартних ігор та букмекерських контор

Заборона діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю

Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Про це йдеться у постанові КМУ №583.

«Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2024 року №566 «Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі інтернет», доповнивши підпункт 1 після слів «порядок обмеження» словами «всіх форм», а після слів «шляхом обмеження» – словами «а саме заборони»», – йдеться в постанові.

Заборона реклами азартних ігор та букмекерських контор діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Наразі цей документ перебуває на розгляді Верховної ради України.

Нагадаємо, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.