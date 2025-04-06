Комбат «Азова» пояснив, як можна зупинити наступ росіян

За словами Вадима Крикуна, українці мусять усвідомити, що це загальнодержавна війна

Щоб зупинити наступ росіян, потрібно, аби всі були дотичні до війни, в тім числі й цивільні. Як інформує «Главком», таку думку у інтерв’ю на каналі «Доцент знає» висловив Вадим Янкі Крикун – командир 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов».

«Військовий підрозділ – це не лише піхота. Це цілий організм. Це господарство. Це оркестр, а в оркестрі є різні ролі. Тож якщо кожен українець буде хоча б частково, навіть не в повній мірі, дотичний до війни, допомагатиме нам різними способами, то ми матимемо більше шансів вистояти», – пояснив Вадим Крикун.

За словами командира батальйону «Любарт», українці мусять усвідомити, що це загальнодержавна війна, а не протистояння для окремих людей.

«Потрібно бути монолітними, потрібно бути стійкими і сильними. Це дасть нам шанс», – упевнений азовець.

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу. На його думку, людей, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії, не можна вважати громадянами України.

Також прикордонник Ігор Катаєв зрадив Батьківщину. Він передавав дані ворогу – інформував про розташування об’єктів, особовий склад. Розповідав, як охороняється кордон. Нині 40-річний чоловік відбуває за це покарання, його засудили до 15 років позбавлення волі.