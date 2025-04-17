Експерт зі зв’язку пояснив, чому так важко протистояти російським КАБам

Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що ризики ударів балістикою по місту можна мінімізувати

«У росіян є чітка схема: винищувач підлітає, наприклад, на 50 кілометрі від лінії фронту, йде вгору, скидає бомбу і на максимальній швидкості відлітає»

В української армії наразі немає «панацеї» – універсального методу, щоб протистояти керованим авіаційним бомбам (КАБам), оскільки час їхнього польоту дуже короткий. Про це в матеріалі «Главкома» «Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, єдиний засіб протидії КАБам – техніка радіоелектронної боротьби. Але і тут є нюанси, зауважує експерт.

«Час польоту КАБа дуже короткий: за ці лічені хвилини вплинути на систему супутникової навігації, якою керується авіаційна бомба, досить складно», – наголошує Бескрестнов.

Фахівець акцентує увагу на тому, що українські виробники та розробники «не здаються», проводять експерименти, тож «певні успіхи» є. Наприклад, за допомогою РЕБ можна «відхилити КАБ» від критичних об'єктів, однак він все одно впаде на нашій території.

Водночас є успіхи у боротьбі з літаками, що запускають КАБи. Флеш пояснює, що ЗСУ успішно били по винищувачах, але для цього потрібні спеціальні ракетні комплекси, які здатні захопити винищувач на дальній відстані і його супроводжувати, аби вразити. Однак ракети, що мають головку захоплення мети, дуже дефіцитні.

«У росіян є чітка схема, за якою відбувається скидання: винищувач підлітає, наприклад, на 50 кілометрі від лінії фронту, йде вгору, скидає бомбу і на максимальній швидкості відлітає. У них все прораховано до секунди, аби на такий маневр ми не могли відреагувати наявними комплексами – тими ж «Буком» або С-300. Вони не ризикують, їхні пілоти за своє життя переживають і не захоплюються підльотом на нашу територію», – розʼяснив Флеш.

Фахівець додав, що українська армія зменшує кількість КАБів атаками на склади на аеродромах, де вони зберігаються.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Сергієм Бескрестновим, у якій він розповів, які нові проблеми постають перед ЗСУ та цивільними на Сумському напрямку, яким чином ворог полює на військових та як знизити ймовірність ударів «іскандерами».

Зауважимо, уранці 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті понад 30 загиблих і понад 100 людей постраждали. За масовим вбивством мирних українців стоять 112 і 448 ракетні бригади ЗС Росії. Саме розрахунок 112 бригади півтора року тому вдарив по селу Гроза в Харківській області.

До слова, у місті Шуя Іванівської області РФ вранці 16 квітня пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляють, що дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду ЗС РФ, яка у Вербну неділю завдала удару балістичними ракетами по Сумах.