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    Київ поїхав велосипедом на роботу (відео)

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    Усе більше киян їздять велосипедом на роботу - Київ поїхав велосипедом на роботу (відео)
    Усе більше киян їздять велосипедом на роботу
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Учасники флешмобу «Велосипедом на роботу» збиралися на Майдані Незалежності

    Сьогодні, 19 квітня, у Києві відбувся флешмоб «Велосипедом на роботу». Організатори заходу - U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

    Десятки учасників флешмобу спілкувалися за кавою на Майдані Незалежності, фотографувалися.

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    Також було проведено конкурс Best Corporate Team, у якому визначено 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу. Ведучою весняного флешмобу була українська телеведуча Марися Горобець.

    Флешмоб організовано, щоб заохотити людей вибирати велосипед як транспорт у місті.

    «Усе більше людей в Україні їздять велосипедом на роботу, бо це заощаджує час, гроші та здоров’я. Лише в Києві кількість користувачів велосипеда зросла на 40% за минулий рік. Міста, де велосипед є безпечним і зручним транспортом, виграють економічно і є комфортними для людей. Проте за останні три роки в Києві не розпочали будівництво жодного нового повноцінного вело маршруту», - зазначили в ГО «Асоціація велосипедистів Києва».

    У зв’язку з цим сьогодні в соцмережах стартував флешмоб #ДеНашіВелодоріжки. Усіх, хто хоче їздити велосипедом у місті, запрошують поставити це запитання у відеозверненні до мера Києва Віталія Кличка.

    Мета флешмобу - пришвидшити розвиток велоінфраструктури в Києві.

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