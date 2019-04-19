Київ поїхав велосипедом на роботу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усе більше киян їздять велосипедом на роботу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Учасники флешмобу «Велосипедом на роботу» збиралися на Майдані Незалежності

Сьогодні, 19 квітня, у Києві відбувся флешмоб «Велосипедом на роботу». Організатори заходу - U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

Десятки учасників флешмобу спілкувалися за кавою на Майдані Незалежності, фотографувалися.

Також було проведено конкурс Best Corporate Team, у якому визначено 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу. Ведучою весняного флешмобу була українська телеведуча Марися Горобець.

Флешмоб організовано, щоб заохотити людей вибирати велосипед як транспорт у місті.

«Усе більше людей в Україні їздять велосипедом на роботу, бо це заощаджує час, гроші та здоров’я. Лише в Києві кількість користувачів велосипеда зросла на 40% за минулий рік. Міста, де велосипед є безпечним і зручним транспортом, виграють економічно і є комфортними для людей. Проте за останні три роки в Києві не розпочали будівництво жодного нового повноцінного вело маршруту», - зазначили в ГО «Асоціація велосипедистів Києва».

У зв’язку з цим сьогодні в соцмережах стартував флешмоб #ДеНашіВелодоріжки. Усіх, хто хоче їздити велосипедом у місті, запрошують поставити це запитання у відеозверненні до мера Києва Віталія Кличка.

Мета флешмобу - пришвидшити розвиток велоінфраструктури в Києві.