  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ посилює карантин із 17 серпня

    • Розсилка
    Заборонено перебувати у громадському транспорті без масок - Київ посилює карантин із 17 серпня
    Заборонено перебувати у громадському транспорті без масок

    Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус

    Київ потрапив у «жовту» зону епідемічної небезпеки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%», - повідомив він.

    За словами мера, в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

    • перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту - масок
    • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу
    • заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції
    • проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи
    • заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць
    • громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння. 

    «Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня, - зазначив мер. - Так, ситуація неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватись їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      87872
    • Одужали
      46797
    • Хворіють
      39064
    • Померли
      2011

    Як повідомлялося, станом на ранок 14 серпня у Києві підтверджено 10160 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 158 осіб.

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ