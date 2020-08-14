Київ посилює карантин із 17 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборонено перебувати у громадському транспорті без масок

Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус

Київ потрапив у «жовту» зону епідемічної небезпеки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%», - повідомив він.

За словами мера, в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту - масок

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу

заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи

заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць

громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

«Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня, - зазначив мер. - Так, ситуація неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватись їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком».

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Як повідомлялося, станом на ранок 14 серпня у Києві підтверджено 10160 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 158 осіб.