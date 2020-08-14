Київ готується до другої хвилі коронавірусу: подробиці від Кличка (відео)
Мер Києва Віталій Кличко під час карантину проводить онлайн-брифінги
Віталій Кличко надає найсвіжішу інформацію про ситуацію в Києві
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- як місто готується до другої хвилі коронавірусу;
- на якому етапі будівництво метро на Виноградар;
- скільки в місті встановили контейнерів для роздільного збору сміття.
Як повідомлялося, станом на ранок 14 серпня у Києві підтверджено 10160 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 158 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього87872
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Одужали46797
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Хворіють39064
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Померли2011
Загалом в Україні підтверджено 87872 випадки Covid-19. Протягом 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадки коронавірусу.