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    Київ готується до другої хвилі коронавірусу: подробиці від Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину проводить онлайн-брифінги - Київ готується до другої хвилі коронавірусу: подробиці від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину проводить онлайн-брифінги

    Віталій Кличко надає найсвіжішу інформацію про ситуацію в Києві

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • як місто готується до другої хвилі коронавірусу;
    • на якому етапі будівництво метро на Виноградар;
    • скільки в місті встановили контейнерів для роздільного збору сміття.

    Як повідомлялося, станом на ранок 14 серпня у Києві підтверджено 10160 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 158 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      87872
    • Одужали
      46797
    • Хворіють
      39064
    • Померли
      2011

    Загалом в Україні підтверджено 87872 випадки Covid-19. Протягом 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадки коронавірусу.

    Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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