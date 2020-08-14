Епідемія в Києві: за добу понад півтори сотні нових випадків Covid-19
На Київщині виявлено ще 70 хворих на коронавірус
Станом на ранок 14 серпня у Києві підтверджено 10160 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 158 осіб. За попередню добу збільшення складало 133 особи.
Від початку епідемії у Києві одужали 3278 людей, померли 150 осіб (за добу 1).
У Київській області зафіксовано 4429 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 52 особи. За попередню добу збільшення складало 70 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3044 особи, померли 76 людей (за добу 4).
Загалом в Україні підтверджено 87872 випадки Covid-19. Протягом 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадки коронавірусу.
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Всього86140
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Одужали46216
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Хворіють37932
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Померли1992
Як повідомлялося, станом на ранок 13 серпня у Києві було підтверджено 10002 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 133 особи.
У Київській області було зафіксовано 4377 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 70 осіб.