Епідемія в Києві: за добу понад півтори сотні нових випадків Covid-19



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У лікарнях Києва збільшується кількість хворих на коронавірус

На Київщині виявлено ще 70 хворих на коронавірус

Станом на ранок 14 серпня у Києві підтверджено 10160 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 158 осіб. За попередню добу збільшення складало 133 особи.

Від початку епідемії у Києві одужали 3278 людей, померли 150 осіб (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 4429 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 52 особи. За попередню добу збільшення складало 70 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3044 особи, померли 76 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 87872 випадки Covid-19. Протягом 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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Як повідомлялося, станом на ранок 13 серпня у Києві було підтверджено 10002 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 133 особи.

У Київській області було зафіксовано 4377 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 70 осіб.