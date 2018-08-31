Київ потрапив до топ-15 найфотогенічніших міст світу



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Київ потрапив до списку міст світу, які фотографують найчастіше

Київ посів 15 місце у списку топ-15 міст світу, які фотографують найчастіше. Рейтинг складено за статистикою світового фотостоку Dreamstime.

«Світ наповнений фотогенічними місцями. Але кожне місце популярніше за попереднє. Портал Dreamstime проаналізував усі завантажені фотографії, і результати можуть вас здивувати», - повідомляється на порталі Travel pulse.

Перше місце у рейтингу зайняв Нью-Йорк, користувачі завантажили більше 356,747 фото міста. До трійки лідерів увійшли Москва та Лондон.

В топ-15 також потрапили: Рим, Лос-Анджелес, Венеція, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекін та Сингапур.

Джерело: Вечірній Київ