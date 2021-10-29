Київ прибирає з доріг «іржаві бляшанки». Оголошено черговий конкурс для перевізників

Вимогою до участі у конкурсі є автобуси пасажиромісткістю від 60 місць, стандарту Євро 5

Столична влада ще більше посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі

Київська міська державна адміністрація оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Конкурс оголошується на 16 міських маршрутів. Ідеться про маршрути №№ 36, 22, 50, 57, 105, 191, 245, 402, 417, 418, 421, 441, 487, 558, 573 та 581.

При цьому місто ще більше посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі на перевезення пасажирів у Києві.

Нові вимоги:

автобуси від 60 місць, стандарту Євро 5;

наявність датчиків підрахунку пасажиропотоку;

мінімум 4 камери відеоспостереження внутрішнього простору та в кабіні водія. Запис зберігатиметься 2 місяці, і місто зможе його використовувати.

Відеокамери мають бути розташовані над входами в транспортний засіб і в передній та задній частинах салону для запису відео внутрішнього простору та в кабіні водія.

При цьому зберігаються інші вимоги, які місто висунуло на попередньому конкурсі у червні:

забезпечення більшої доступності автобусів для маломобільних пасажирів та людей з інвалідністю,

заборона звукового та візуального забруднення,

не менше 5 спеціальних кнопок зупинки на вимогу,

обладнання салону кондиціонерами, системами обігріву,

обладнання додатковим простором для перевезення щонайменше одного крісла колісного чи дитячого візка або велосипеда,

наявність інформаційного плакату з інформацією про водія, перевізника та контактами для зворотного зв’язку.

Заступник голови КМДА звернувся до перевізників з усієї України: «Якщо у вас є гарний, повнорозмірний рухомий склад, ви відповідальний, чесний перевізник і готові надавати якісну послугу за стандартами Києва, ми чекаємо вас на конкурсі. Місто гарантує вам чесні прозорі умови без монополії та «улюбленців».

Усов також додав, що під час засідання конкурсної комісії будуть вжиті усі необхідні заходи безпеки, щоб унеможливити спроби фізичного зриву конкурсу «тітушками» «маршруточної мафії», як було минулого разу.

«Важливо, що це не останній конкурс у 2021 році. До кінця року місто планує провести ще принаймні один конкурс на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування. Наша мета – прибрати з доріг міста іржаві бляшанки, які працюють на кишені «маршруточної мафії». Нам відомо, що плануються чергові провокації та брудні інформаційні вкиди проти менеджерів міста. Але ще ніколи агресія невеликої купки хоч і озброєних, але не дуже розумних людей, не перемагала реформу, яку вітають усі кияни», – зазначив Усов.

Нагадаємо, Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

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