Інспектори пішли по столичних маршрутках. Що показала перевірка перевізників (фото)

Виявлено порушення на чотирьох маршрутах із п’яти

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook.

Чотири інспектори оновленої Комунальної служби перевезень вийшли у свій перший рейд відразу по п’ятьох маршрутах: №№150, 155, 157, 525 та 192. На чотирьох із них буде складено акти й винесено попередження.

Усов розповів про результати перевірки:

Маршрут №155 перевіряли позапланово за скаргою від громадянина на те, що доводиться дуже довго чекати автобус. Виявилося, що замість десяти автобусів на маршруті їздить усього два.

№525 не вважає за потрібне вішати позаду трафарет з номером маршруту.

№150, де працюють Volvo Hybrid, виїхали взагалі без жодних документів. Із двох автобусів інспектори були змушені висаджувати пасажирів, повертати гроші за проїзд та організовувати резервний автобус, щоб довезти людей до місця призначення.

№157 просто втік від інспекторів.

«На дорогах Києва купа мотлоху, якого треба позбутися, замінивши його на повноцінний, повнорозмірний комфортний транспорт. У нових інспекторів є 1477 маршруток та 323 комунальні автобуси для планових та позапланових перевірок. Зайдуть у кожну», – зазначив Усов.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві представили нових інспекторів Комунальної служби перевезень. Вони розпочали роботу 17 вересня.

Інспектори будуть контролювати:

температурний режим в салонах

наявність усіх необхідних документів у водіїв

відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусів

наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія

технічний стан транспортного засобу

забезпечення чистоти в автобусах

наявність форменого одягу у водіїв

пристосованість автобусу до перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо.

Інспектори Комунальної служби перевезень будуть «озброєні» постійно включеними боді-камерами для фіксації порушень.

У липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.