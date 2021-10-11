Столична влада прибирає з вулиць 172 маршрутки та очікує провокацій

Перевізники подавали на попередні конкурси сфальсифіковані дані про автобуси

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, місто у зв’язку з цим готується до «певної бурхливої реакції» з боку усунутих перевізників.

«На відповідні маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили комунального «Київпастрансу», а також інших перевізників, – зазначив заступник голови КМДА. – Безперебійність роботи громадського транспорту є пріоритетом, будь-які спроби маршруточної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти рішучіше».

Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня. Департамент транспортної інфраструктури прийняв його за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації. Аудит, що продовжується досі, був ініційований за дорученням київського міського голови після того, як у липні поточного року через втрату довіри був звільнений увесь попередній склад Комунальної служби перевезень.

«Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них цими перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші», – розповів Усов.

Для того, щоб запобігти провокаціям, незаконним силовим діям і не допустити фізичного знищення або викрадення перевізниками-порушниками документів, щодо яких аудит продовжується, Комунальна служба перевезень уклала договір з Муніципальною вартою та посилила охорону підприємства.

«Маршруточна мафія в столиці та загалом в країні досі має великий вплив. Це неприпустимо. Мерія Києва готова робити абсолютно все, від нас залежне, щоб навести лад, але ми вкотре звертаємо увагу суспільства, що контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту покладений у першу чергу на Державну службу України з безпеки на транспорті та органи Національної поліції. Ми сьогодні публічно звертаємося до Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ з ініціативою проведення спільних заходів контролю перевізників у столиці», – зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень.

З 17 вересня розпочали роботу інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

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