На Київщині з’являться три нові автобусні маршрути
До кінця року маршрутна мережа Київщини охопить до 700 напрямів
До кінця цього року на Київщині планують відкрити три нові пасажирські маршрути. Йдеться про напрями Бориспіль–Бровари, Васильків–Обухів, а також Обухів–станція Південна в Києві. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.
«Київщина має одну з найрозвинутіших маршрутних мереж в Україні. Але ми будемо її вдосконалювати ще. Плануємо, щоб до кінця року вона охоплювала до 700 напрямів. Серед них буде кілька і нових маршрутів. Запустимо транспорт першочергово там, де в цьому є наразі гостра потреба і запит громадськості», – сказав Володін.
Нагадаємо, на Київщині наразі триває робота над вдосконаленням реєстру пасажирських перевезень. Проєкт документу вже пройшов стадію громадських обговорень, під час якої надійшло близько 200 зауважень і пропозицій. Усі вони будуть відпрацьовані експертами спільно з органами місцевого самоврядування регіону.
Як повідомлялося, перевізники підняли тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауну. У середньому ціни зросли до 20%.
Виконавчий директор Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко розповів, що на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 грн у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виріс з 15 до 18 грн.
Рішення про подорожчання проїзду ухвалили ще влітку і зараз воно починає набирати обертів.