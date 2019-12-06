Минулого року від кору у світі померло понад 140 тисяч людей



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Україна входить у п'ятірку країн, на які 2018-го припадала половина зареєстрованих випадків захворювання на кір

2018 року від кору в світі померло 142,3 тисячі людей, більшість з яких - діти до п'яти років.

Такі нові оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) були оприлюднені в четвер, 5 грудня, передає Deutsche Welle.

Це - на 18 тисяч більше, ніж роком раніше, хоча й значно менше, ніж 2000 року, коли від цієї хвороби у світі померли 535 тисяч людей, повідомляє агенство новин dpa.

Порівняно з 2017 роком кількість випадків захворювання кором у світі торік суттєво зросла. Тенденція до зростання спостерігається і цього року. За даними ВООЗ, упродовж 11 місяців 2019 року в усьому світі було зареєстровано понад 413 тисяч випадків захворювання, тоді як роком раніше за цей період - понад 353 тисячі.

Однак ці цифри показують лише кількість офіційно зафіксованих випадків захворювання - насправді кількість інфікованих значно вища, зауважують у ВООЗ. За розрахунками організації, торік кількість випадків захворювання у світі могла перевищити 9,7 мільйона, а роком раніше - 7,5 мільйона.

Тільки в Демократичній Республіці Конго цього року зафіксовано 250 тисяч випадків захворювання. Приблизно половина всіх нових спалахів кору торік зареєстрована у ДРК, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та Україні.

За даними ВООЗ та UNISEF, рівень вакцинації проти кору в усьому світі від 1999 року не зростає. Для повного захисту від хвороби необхідні дві вакцини. За оцінками дослідників, у всьому світі 19 мільйонів дітей не отримали першої дози вакцини 2018 року. Першу вакцину отримали близько 86% дітей у всьому світі, а другу - менше 70%. Для запобігання спалахів кору рівень вакцинації повинен становити не менше 95%.

«Цілком неприйнятна кількість дітей, які за останній рік померли через цю хворобу, якій можна завадити, свідчить про велику загрозу, яку спалахи кору становлять для дітей у всьому світі», - заявила виконавча директорка UNISEF Генрієтта Форе.

В Україні за перші вісім місяців цього року на кір захворіли понад 57 тисяч осіб, повідомило у серпні Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я. Загалом від літа 2017 року на кір в Україні захворіли понад 115 тисяч людей, 41 людина померла від хвороби.