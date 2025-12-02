Київ: сина жінки, загиблої під час обстрілу, виписують з лікарні

Хлопчик переніс чотири операції на головному мозку

Новонародженого сина Тетяни Сакіян, яка на восьмому місяці вагітності стала жертвою удару РФ в Києві, виписують з перинатального центру після місяців у лікарні. Про це повідомила керівниця БО «Мама і немовля» Алла Мельничук, яка надає допомогу родині хлопчика, передає «Главком» з посиланням на hromadske.

За словами Мельничук, хлопчик переніс чотири операції на головному мозку, йому встановлено шунтувальну систему. Завдяки цьому Назар зможе розвиватися повноцінно.

Зазначається, що хлопчика забирає з лікарні його рідна тітка, сестра батька, і вони вирушають до Івано-Франківська, де вона проживає. Сам батько дитини також постраждав під час російської атаки та й досі відчуває наслідки для свого здоров’я.

Волонтери зазначають, що надають Назару повну підтримку: від фінансової допомоги на оперативні втручання, до підгузків, сумішей, транспортування додому та реабілітації.

Нагадаємо, 23 вересня у Києві померла 24-річна Тетяна Сакіян, яка понад два тижні боролася за життя після удару російського дрона-камікадзе по її квартирі. 7 вересня у багатоповерхівку у Святошинському районі влучив дрон, унаслідок чого Тетяна Сакіян та її чоловік Вадим отримали опіки понад 80% тіла.

Як повідомлялося, новонароджений син Тетяни Сакіян, яка на восьмому місяці вагітності стала жертвою російського удару у Києві, за документами є сиротою. Водночас у Назара, так назвали хлопчика, є тато, бабуся по батьківській лінії і тітка, рідна сестра мами.