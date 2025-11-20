Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС обговорює нові санкції для портів і суден «тіньового флоту» РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ЄС обговорює нові санкції для портів і суден «тіньового флоту» РФ
ЄС розглядає додаткові обмеження для суден «тіньового флоту» РФ
фото з відкритих джерел

Можливі нові санкції стануть частиною 20-го пакета ЄС проти Росії

Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, на зустрічі у четвер міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна «тіньового флоту», щоб боротись з цими кораблями.

Міністри обговорюють, «що ще ми можемо зробити з «тіньовим флотом», оскільки він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни», – сказала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на зустріч у четвер.

Польща запропонувала нові правила та координацію, зокрема щодо таких складних питань, як дозвіл владі підніматися на борт судна

Згідно з документом, ЄС провів широку дипломатичну роботу з державами, які реєструють судна, і «значною мірою домігся успіху» в переконанні багатьох з них скасувати реєстрацію цих суден. 

Варшава також запропонувала залучити портові та прибережні держави, а також організації, які сприяють діяльності суден «тіньового флоту». Будь-які нові заходи, що обговорюються, стануть частиною 20-го пакета санкцій ЄС, заявили джерела, які висловилися на умовах анонімності.

Нагадаємо, що Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та так званого «тіньового флоту» під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі. «Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Читайте також:

Теги: санкції Європейський Союз Кая Каллас росія флот РФ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату
Буданов назвав людину, без якої війна в Україні не завершиться
Вчора, 05:32
Саютіна була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів
Конгрес українців Канади звернеться до ISU через допуск до змагань прихильниці Путіна
19 листопада, 11:22
Фінляндія розпочала військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ
17 листопада, 16:13
Дівіш звернувся до російської поліції
Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.
12 листопада, 11:06
Солдати-відмовники працюють на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську
Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш
9 листопада, 06:46
Глава держави доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва й проти колаборантів
Україна запровадила санкції проти російських компаній, що видобувають ресурси в Арктиці
6 листопада, 15:11
Подвійні агенти СБУ систематично відгукуються на пропозиції про «роботу» від ФСБ, що з’являються у телеграм-каналах
СБУ залучає подвійних агентів для викриття колаборантів, які працюють на ФСБ – The Telegraph
2 листопада, 03:57
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
23 жовтня, 23:50
Як студенти стають резервістами: коментар військового експерта
Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
23 жовтня, 16:01

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua