ЄС обговорює нові санкції для портів і суден «тіньового флоту» РФ

Можливі нові санкції стануть частиною 20-го пакета ЄС проти Росії

Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, на зустрічі у четвер міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна «тіньового флоту», щоб боротись з цими кораблями.

Міністри обговорюють, «що ще ми можемо зробити з «тіньовим флотом», оскільки він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни», – сказала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на зустріч у четвер.

Польща запропонувала нові правила та координацію, зокрема щодо таких складних питань, як дозвіл владі підніматися на борт судна

Згідно з документом, ЄС провів широку дипломатичну роботу з державами, які реєструють судна, і «значною мірою домігся успіху» в переконанні багатьох з них скасувати реєстрацію цих суден.

Варшава також запропонувала залучити портові та прибережні держави, а також організації, які сприяють діяльності суден «тіньового флоту». Будь-які нові заходи, що обговорюються, стануть частиною 20-го пакета санкцій ЄС, заявили джерела, які висловилися на умовах анонімності.

Нагадаємо, що Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та так званого «тіньового флоту» під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі. «Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.