«Обіймаючи одна одну, згоріли заживо». Стали відомі імена загиблих матері та доньки у Тернополі

Про трагедію розповіли в школі загиблої дівчинки

Стали відомі імена загиблих матері та дитини, які пішли з життя через ракетний російський удар у Тернополі. Про це повідомили у школі загиблої дівчинки, пише «Главком».

У Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка розповли, що загинула їхня учениця 2-В класу Гжесько Амелія та її мама Оксана. У школі дівчинки розповіли, що маму та доньку знайшли в обіймах. «Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога. Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати: Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом… Схиляємо голову в скорботі перед світлою пам’яттю загиблих, розділяємо біль і горе родини», – йдеться у повідомленні школи.

У тернопільській школі повідомили про загибель Гжесько Амелії та її мами Оксани фото: Facebook/«Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ стN 27 ім В Гурняка»

У закладі повідомили, що 21 листопада відбудеться панахида за Амелією та Оксаною Гжесько у церкві Святого Архистратига Михаїла.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку. За словами начальника Нацполіції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, тіла загиблих опізнали рідні. Загибель матері та її двох дітей підтвердив їхній батько. Також про трагедію цієї родини розповіли у ДСНС. Повідомляється, що загиблим дітям було шість та півтора роки.

Повідомлялося, що в Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п’ятирічним сином. Трагедія сталася в багатодітній родині Долиняк, які проживали в будинку в Тернополі на вулиці 15 квітня. Відомо, що вся сім’я перебувала у своїй квартирі, коли росіяни влучили ракетами по будівлі. Унаслідок російського обстрілу із життя пішов 39-річний голова сім’ї Віталій та його 5-річний син Давид. Дружина Віталія Долиняка Тетяна та його дві доньки нині перебувають у лікарні.