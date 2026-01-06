Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

7 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 7 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 13:30 до 18:00;
  • 2.1 черга – без світла з 13:30 до 17:00;
  • 2.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 14:00 до 17:00;
  • 3.1 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 5.1 черга – без світла з 10:00 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 22:00;
  • 6.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 22:00.
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: електроенергія Київщина ДТЕК відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зайченко каже, що суттєвого погіршення ситуації зі світлом порівняно з нинішньою не очікується
Глава «Укренерго» назвав критичну температуру для енергосистеми
11 грудня, 2025, 21:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 13 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
12 грудня, 2025, 18:19
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
13 грудня, 2025, 22:11
У Палаці спорту відбулося передріздвяне шоу Макса Барських
На концерті Макса Барського зникло світло. Як відреагував співак та що пишуть українці (фото)
15 грудня, 2025, 14:28
Завдяки успішній роботі сил ППО ворожі цілі були збиті
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА
17 грудня, 2025, 10:52
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 2025, 19:44
У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинків напали на енергетиків, які зазнали тілесних ушкоджень
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
19 грудня, 2025, 16:00
Росія атакує безпілотниками Київ та область
Росія атакує безпілотниками Київ та область
27 грудня, 2025, 05:49
На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
25 грудня, 2025, 12:44

Новини

Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua