Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За інформацією КМДА, антикорупційні органи не виявили зловживань з боку Володимира Прокопіва
фото: КМДА

Тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів повертається до роботи після відсторонення. Як повідомляє «Главком», відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.

Антикорупційні органи, зокрема НАБУ, НАЗК, Департамент з питань запобігання та виявлення корупції КМДА не виявили порушень та не висловили зауважень щодо діяльності Прокопіва. У жовтні минулого року після розслідування Bihus.Info заступника Кличка було відсторонено від виконання обов'язків.

Зазначається, що Прокопів також особисто звертався до Національного антикорупційного бюро та НАЗК з офіційними запитами щодо перевірки його діяльності. «Після численних перевірок від антикорупційних органів отримані висновки, в яких йдеться про відсутність порушень чи будь-яких зловживань Володимиром Прокопівим», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи. Прокопів є фігурантом гучного корупційного розслідування.

У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА.

Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 12 серпня суд постановив зняти цілодобовий домашній арешт та електронний браслет із заступника мера Києва.

Теги: Володимир Прокопів Київ Віталій Кличко кадрові зміни

