Рух транспорту Південним мостом у Києві під час тривоги буде обмежено: деталі

У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення КМДА.

У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами.

Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги. Водночас маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть за тимчасовими маршрутами під номерами №№ 22-Д, 22-Т та №№ 91-Д, 91-Т.

Якщо на момент запровадження заборони руху автобуси перебувають перед в’їздом на вул. Саперно-Слобідську, вони курсуватимуть так:

№ 22-Т «Вул. Тростянецька – вул. Медова»: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька;

Схема руху тимчасового маршруту № 22-Т інфографіка: КМДА

№ 91-Т «Вул. Анни Ахматової – ст. м. «Голосіївська»: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. «Голосіївська» – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту №91 інфографіка: КМДА

Якщо заборону руху введено під час перебування автобусів на вул. Саперно-Слобідській (на ділянці від просп. Науки до вул. Саперно-Слобідської), автобуси курсуватимуть за такими схемами:

№ 22-Д «Вул. Тростянецька – вул. Медова»: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька;

Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту №22 фото: КМДА

№ 91-Д «Вул. Анни Ахматової – ст. м. «Голосіївська»: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. «Голосіївська» – Голосіївський проспект – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту № 91 за тимчасовим маршрутом ;91-Д фото: КМДА

Для зручності та орієнтування у відмінностях схем руху під час повітряної тривоги пасажирів просять звертати увагу на номер автобусного маршруту. Саме він визначає напрям та алгоритм подальшого руху автобуса.

У Департаменті закликають пасажирів слідкувати за оперативними змінами руху в офіційному Telegram-каналі КП «Київпастранс».

Нагадаємо, до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

До слова, до 21 листопада в Києві змінять маршрути трамваї № 11, 12, 16, 19 через ремонт колій на вул. Кирилівській. Транспорт курсуватиме зі змінами щоденно з 10:00 до 17:00, від початку і до закінчення ремонтних робіт.