Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: facebook.com/oksenlisovyi

На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки

Міністр освіти і науки Сергій Лісовий анонсував перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільну школу монастиря УПЦ МП, що працює в Києві. Це стало відомо після розслідування журналістів «Слідства.Інфо», які виявили факт існування цієї підпільної установи, пише «Главком».

«Окремо і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності», – написав Лісовий.

На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки.

«Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі «руського міра», на четвертий рік повномасштабної війни – ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим – це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть», – додав він.

Як повідомлялось, при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень

Журналістка «Слідства.Інфо» вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. За словами розслідувачів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

Під час екскурсії школою розслідувачам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. «Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре», – каже вчителька початкових класів.

Згодом стало відомо, що Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь».

Паралельно, Державна служба якості освіти розпочала перевірку фактів, викладених у розслідуванні. Згідно з заявою служби, вона спільно з правоохоронними органами вживатиме всіх необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності.

