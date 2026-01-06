Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка

Напередодні між 51-річним киянином та двома його товаришами виник конфлікт

Солом’янський районний суд столиці поставив крапку у справі про жорстоке вбивство киянина. Іноземець та його спільник проведуть за ґратами 13 та 11 років відповідно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася в орендованій квартирі у Солом’янському районі. Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців.

Слідство встановило, що напередодні між 51-річним киянином та двома його товаришами виник конфлікт. У ході сварки зловмисники напали на чоловіка та задушили його подушкою, після чого залишили квартиру.

У межах досудового розслідування оперативники Солом’янського управління поліції встановили місцезнаходження зловмисників. Одного з них затримали у столиці, іншого – на території Одеської області.

Зазначається, що фігурантами виявилися 31-річний іноземець та 24-річний мешканець Рівненщини.

Надалі, слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групи осіб.

Солом’янський районний суд призначив обвинуваченим покарання: іноземцю –13, а його товаришу – 11 років позбавлення волі.

