Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Напередодні між 51-річним киянином та двома його товаришами виник конфлікт
Солом’янський районний суд столиці поставив крапку у справі про жорстоке вбивство киянина. Іноземець та його спільник проведуть за ґратами 13 та 11 років відповідно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Трагедія сталася в орендованій квартирі у Солом’янському районі. Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців.
Слідство встановило, що напередодні між 51-річним киянином та двома його товаришами виник конфлікт. У ході сварки зловмисники напали на чоловіка та задушили його подушкою, після чого залишили квартиру.
У межах досудового розслідування оперативники Солом’янського управління поліції встановили місцезнаходження зловмисників. Одного з них затримали у столиці, іншого – на території Одеської області.
Зазначається, що фігурантами виявилися 31-річний іноземець та 24-річний мешканець Рівненщини.
Надалі, слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групи осіб.
Солом’янський районний суд призначив обвинуваченим покарання: іноземцю –13, а його товаришу – 11 років позбавлення волі.
Раніше у столиці винесли вирок двом киянам, які жорстоко вбили свого товариша в орендованій квартирі, а після цього намагалися ввести слідство в оману. Суд призначив їм тривалі терміни ув’язнення – 11 та 13 років за ґратами. Подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків. Під час спільного проведення часу між чоловіками виник конфлікт. Сварка швидко переросла у насилля: один із присутніх ударив потерпілого, після чого притиснув до його обличчя подушку. Другий спільник у цей час міцно тримав чоловіка, аби той не міг чинити опір.
