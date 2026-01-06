Головна Київ Новини
search button user button menu button

Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців
фото: Національна поліція Укрвїни

Напередодні між 51-річним киянином та двома його товаришами виник конфлікт

Солом’янський районний суд столиці поставив крапку у справі про жорстоке вбивство киянина. Іноземець та його спільник проведуть за ґратами 13 та 11 років відповідно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася в орендованій квартирі у Солом’янському районі. Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців.

Слідство встановило, що напередодні між 51-річним киянином та двома його товаришами виник конфлікт. У ході сварки зловмисники напали на чоловіка та задушили його подушкою, після чого залишили квартиру.

У межах досудового розслідування оперативники Солом’янського управління поліції встановили місцезнаходження зловмисників. Одного з них затримали у столиці, іншого – на території Одеської області.

Затриманий у справі про вбивство чоловіка у Солом’янському районі столиці
Затриманий у справі про вбивство чоловіка у Солом’янському районі столиці
фото: Національна поліція України
Столичний суд засудив іноземця та його спільника за вбивство киянина
Столичний суд засудив іноземця та його спільника за вбивство киянина
фото: Національна поліція України

Зазначається, що фігурантами виявилися 31-річний іноземець та 24-річний мешканець Рівненщини.

Надалі, слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили затриманим про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групи осіб.

Солом’янський районний суд призначив обвинуваченим покарання: іноземцю –13, а його товаришу – 11 років позбавлення волі.

Раніше у столиці винесли вирок двом киянам, які жорстоко вбили свого товариша в орендованій квартирі, а після цього намагалися ввести слідство в оману. Суд призначив їм тривалі терміни ув’язнення – 11 та 13 років за ґратами. Подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків. Під час спільного проведення часу між чоловіками виник конфлікт. Сварка швидко переросла у насилля: один із присутніх ударив потерпілого, після чого притиснув до його обличчя подушку. Другий спільник у цей час міцно тримав чоловіка, аби той не міг чинити опір.

Теги: Київ вбивство вирок слідство поліція конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запуск феєрверків в Україні заборонений
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати
31 грудня, 2025, 12:16
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 грудня, 2025, 01:55
У 2025 році компенсацію на загальну суму понад 25 млн грн отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни
Київ збільшить компенсацію за придбане авто для ветеранів з інвалідністю
25 грудня, 2025, 08:38
Київська міська електричка
Київська міська електричка запускає тимчасові додаткові рейси (розклад)
24 грудня, 2025, 09:23
Дим від пожежі у кафе було видно здалеку
У Києві на Позняках згоріло кафе
20 грудня, 2025, 15:37
Люкарю загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
19 грудня, 2025, 13:27
Мар'яна Безугла та Сергій Тарута побились у Верховній Раді
Скандал у Раді: нардеп Тарута прокоментував бійку з Безуглою
16 грудня, 2025, 15:54
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
12 грудня, 2025, 17:34
Зеленський єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
12 грудня, 2025, 13:22

Новини

Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
Привіз дружину на роботу і залишився без авто: деталі зухвалого угону в Бучі
Привіз дружину на роботу і залишився без авто: деталі зухвалого угону в Бучі
За рік послуги охоронців Кличка подорожчали на 3,5 млн грн
За рік послуги охоронців Кличка подорожчали на 3,5 млн грн
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua