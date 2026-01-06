Головна Київ Новини
search button user button menu button

Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу
При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень
фото: «Слідство.Інфо»

Державна служба якості освіти розпочала перевірку фактів, викладених у розслідуванні

Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови, передає «Главком».

«СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь» у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває», – повідомила СБУ «Суспільному».

Паралельно, Державна служба якості освіти розпочала перевірку фактів, викладених у розслідуванні. Згідно з заявою служби, вона спільно з правоохоронними органами вживатиме всіх необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності.

«У четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки»,  – підкреслили у Державній службі якості освіти.

Як повідомлялось, при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень

Журналістка «Слідства.Інфо» вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. За словами розслідувачів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

Під час екскурсії школою розслідувачам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. «Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре», – каже вчителька початкових класів.

Директорка школи при монастирі також розповіла про такі предмети як «Фільм» та «Музика». «Щопонеділка ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «Пять секретов настоящего мужчины» проєкту «Общее дело» з Росії», – каже Болгова. Вона також додала, що на уроках музики діти співають радянські пісні: «Звісно, там чудесні пісні були. Зараз ще старша школа вчить: «Под небом голубым есть город золотой» (пісня «Під небом блакитним є місто золоте» російського гурту «Акваріум», – ред.).

Читайте також:

Теги: діти Московська церква в Україні розслідування школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ґеорґ Масколо, Томас Рот, Катя Ґлоґер на презентації книжки в Кельні
Що спецслужби Німеччини знають про Путіна? Розслідування
8 грудня, 2025, 21:45
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів
15 грудня, 2025, 13:51
Коли Артем разом зі своїми батьками прийшов до магазину, на нього впала полиця
У Києві лікарі врятували життя хлопчика, на якого в магазині впала полиця
16 грудня, 2025, 13:36
На окупованій Луганщині зафіксовано масовий сплеск стрептодермії у школах
На окупованій Луганщині зафіксовано масовий сплеск стрептодермії у школах
19 грудня, 2025, 05:31
Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі
Після пошкодження кабелів в Естонії: Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі
1 сiчня, 01:47
Саморобні феєрверки стали причиною смерті двох юнаків у Німеччині
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки
1 сiчня, 14:25
Колишнього нардепа підозрюють у фінансових махінаціях
Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
Вчора, 13:59
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту
У ТЦК на Одещині помер чоловік
27 грудня, 2025, 17:41
Автопригода сталася 31 грудня у селі Бишів
На Київщині 24-річний юнак влаштував ДТП із потерпілими: подробиці від поліції
1 сiчня, 16:57

Новини

Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу
Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua