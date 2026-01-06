Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу

При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень

Державна служба якості освіти розпочала перевірку фактів, викладених у розслідуванні

Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови, передає «Главком».

«СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь» у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває», – повідомила СБУ «Суспільному».

Паралельно, Державна служба якості освіти розпочала перевірку фактів, викладених у розслідуванні. Згідно з заявою служби, вона спільно з правоохоронними органами вживатиме всіх необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності.

«У четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки», – підкреслили у Державній службі якості освіти.

Журналістка «Слідства.Інфо» вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. За словами розслідувачів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

Під час екскурсії школою розслідувачам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. «Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре», – каже вчителька початкових класів.

Директорка школи при монастирі також розповіла про такі предмети як «Фільм» та «Музика». «Щопонеділка ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «Пять секретов настоящего мужчины» проєкту «Общее дело» з Росії», – каже Болгова. Вона також додала, що на уроках музики діти співають радянські пісні: «Звісно, там чудесні пісні були. Зараз ще старша школа вчить: «Под небом голубым есть город золотой» (пісня «Під небом блакитним є місто золоте» російського гурту «Акваріум», – ред.).