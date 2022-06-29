Київ став містом-побратимом Мадрида (фото)

Кличко: «Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва»

Київ та Мадрид стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписали мер Києва Віталій Кличко і мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда. Про це повідомив мер столиці, який перебуває у Мадриді і бере участь у роботі саміту НАТО.

«Сьогодні з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою підписали Меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва. Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді», – розповів Кличко.

Мер столиці зазначив, що під час підписання угоди було заплановано кілька спільних проєктів Києва і Мадрида.

«Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях», - підсумував Кличко.

Нагадаємо,

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті саміту НАТО назвав стратегічну мету України.