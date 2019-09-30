Київ у вогні: за тиждень рятувальники ліквідували 130 пожеж



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30 вересня рятувальниками ліквідовано пожежу у металевому гаражі на пр. Академіка Глушкова, 24 Фото: ДСНС

На пожежах минулого тижня загинуло троє людей

Впродовж минулого тижня (з 23 до 30 вересня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 228 виїздів. Зокрема, вогнеборці ліквідували 131 пожежу, 10 аварій, 24 рази надали допомогу мешканцям міста та іншим службам.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на пожежах за даний час загинуло 3 особи, ще двох травмованих людей врятовано.

В екосистемах Києва протягом тижня виникло 13 пожеж на площі 3,6 га. Всього з початку року здійснено 500 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 151,822 га.

Минулого тижня підрозділи гарнізону здійснили 3 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього з початку 2019 року здійснено 512 таких виїздів.

Як повідомлялося, вночі 28 вересня на вулиці Героїв Дніпра у Києві виникла пожежа у дитячому садочку.