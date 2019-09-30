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    Київ у вогні: за тиждень рятувальники ліквідували 130 пожеж

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    30 вересня рятувальниками ліквідовано&nbsp;<span>пожежу у металевому гаражі на пр. Академіка Глушкова, 24</span> - Київ у вогні: за тиждень рятувальники ліквідували 130 пожеж
    30 вересня рятувальниками ліквідовано пожежу у металевому гаражі на пр. Академіка Глушкова, 24
    Фото: ДСНС

    На пожежах минулого тижня загинуло троє людей

    Впродовж минулого тижня (з 23 до 30 вересня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 228 виїздів. Зокрема, вогнеборці ліквідували 131 пожежу, 10 аварій, 24 рази надали допомогу мешканцям міста та іншим службам.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на пожежах за даний час загинуло 3 особи, ще двох травмованих людей врятовано.

    В екосистемах Києва протягом тижня виникло 13 пожеж на площі 3,6 га. Всього з початку року здійснено 500 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 151,822 га.

    Минулого тижня підрозділи гарнізону здійснили 3 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього з початку 2019 року здійснено 512 таких виїздів.

    Як повідомлялося, вночі 28 вересня на вулиці Героїв Дніпра у Києві виникла пожежа у дитячому садочку.

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