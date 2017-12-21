Київ витратить 300 мільйонів на модернізацію зовнішнього освітлення

Вже є перші позитивні відгуки від киян

Модернізація зовнішнього освітлення в Києві підвищить безпеку на столичних вулицях та економитиме значні кошти міського бюджету. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко. Він підкреслив, що цього року на модернізацію освітлення планують виділити 300 млн грн. При цьому він наголосив, що щорічно Київ сплачує 120



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Вже є перші позитивні відгуки від киян

Модернізація зовнішнього освітлення в Києві підвищить безпеку на столичних вулицях та економитиме значні кошти міського бюджету. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він підкреслив, що цього року на модернізацію освітлення планують виділити 300 млн грн. При цьому він наголосив, що щорічно Київ сплачує 120 млн грн за зовнішнє освітлення.

«Нове сучасне освітлення дає можливість зробити наші вулиці набагато краще освітленими і безпечнішими. Тому наше завдання – замінити все освітлення в Києві. Ми зможемо економити 30-40 мільйонів гривень на електроенергії щороку», – цитує Кличка прес-служба КМДА.

Мер додав, що вже є перші позитивні відгуки від киян, які побачили нове зовнішнє освітлення на вулиці Олени Теліги, бульварі Лесі Українки та деяких інших вулицях.

«Воно має гарніший вигляд. Це також – безпека руху і економія великих коштів. Ми повинні використовувати сучасні технології», – наголосив Віталій Кличко.

Цього року зовнішнє освітлення буде модернізоване на 163 об’єктах – вулицях, мостах, парках, прибудинкових територіях міста.