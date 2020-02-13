У столиці з’явився ще один сучасний бібліохаб (фото)



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У бібліотеці «Свічадо» оновлено всі меблі й встановлено сучасне обладнання Фото: пресслужба КМДА

«Свічадо» є одним із кращих серед столичних бібліохабів

Бібліотеку «Свічадо» на бульварі Ромена Роллана, 13-В у Святошинському районі перетворили на сучасний хаб, який має власну айдентику, фірмовий стиль, логотип і якому присвоєно власні кольори – жовтий і сірий. Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

На презентації оновленого бібліотечного простору були присутні директорка Департаменту культури Діана Попова, голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха та керівництво Святошинського району.

«На сьогодні «Свічадо» є одним із кращих у нашій сім’ї бібліохабів», – зазначила Попова.

Також тут виконано капітальний ремонт у внутрішній та зовнішній частинах приміщення, оновлено всі меблі й встановлено сучасне обладнання – 3D принтер, техніку для людей із порушенням зору, проектор, підвісні мікрофони тощо. Головною відмінністю бібліотеки «Свічадо» від інших оновлених бібліотек є поділ на зони, а також тактильні лінії для слабозорих, які розташовані в усьому приміщенні.

Проект «Сучасний бібліотечний простір – БібліоHUB» розпочато у 2017 році. На сьогодні його учасниками стали 7 районів (Шевченківський, Дніпровський, Святошинський, Деснянський, Подільський, Голосіївський і Дарницький) та 8 бібліотек, які отримали новий фірмовий стиль, сучасний вигляд та інноваційні технології.