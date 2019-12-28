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    Суспільство

    PEN Ukraine назвав найкращі українські книжки року

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    PEN Ukraine назвав найкращі українські книжки року

    У списку – книжки, які нас надихали, змінювали і наповнювали

    Український ПЕН, який торік запровадив нову традицію – в останні дні грудня ділитися переліком найкращих українських книжок року, – продовжує її і нагадує про нові головні книжкові відкриття 2019-го.

    Про це йдеться на офіційному сайті PEN Ukraine.

    «У нашому списку – книжки, які нас надихали, змінювали і наповнювали. Книжки, які стали подіями і проявили важливі тенденції. Книжки, які з’явилися завдяки українським письменникам, перекладачам, ілюстраторам, дизайнерам, редакторам і видавцям. І це чудова нагода подякувати їм за цей насичений книжковий рік!», – підкреслили в Українському ПЕН.

    Ознайомитися з переліком найкращих українських книжок року можна за посиланням.

    Нагадаємо, на зимових канікулах «Київпастранс» разом із Національною бібліотекою України для дітей запрошують маленьких киян на книжково-бібліотечні розваги до «Казкового трамвайчика».

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    Як повідомлялося, архітектурна бібліотека з унікальними книгами може опинитися на вулиці.

    книги література бібліотека
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