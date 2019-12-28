PEN Ukraine назвав найкращі українські книжки року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У списку – книжки, які нас надихали, змінювали і наповнювали

Український ПЕН, який торік запровадив нову традицію – в останні дні грудня ділитися переліком найкращих українських книжок року, – продовжує її і нагадує про нові головні книжкові відкриття 2019-го.

Про це йдеться на офіційному сайті PEN Ukraine.

«У нашому списку – книжки, які нас надихали, змінювали і наповнювали. Книжки, які стали подіями і проявили важливі тенденції. Книжки, які з’явилися завдяки українським письменникам, перекладачам, ілюстраторам, дизайнерам, редакторам і видавцям. І це чудова нагода подякувати їм за цей насичений книжковий рік!», – підкреслили в Українському ПЕН.

Ознайомитися з переліком найкращих українських книжок року можна за посиланням.

Нагадаємо, на зимових канікулах «Київпастранс» разом із Національною бібліотекою України для дітей запрошують маленьких киян на книжково-бібліотечні розваги до «Казкового трамвайчика».

Як повідомлялося, архітектурна бібліотека з унікальними книгами може опинитися на вулиці.