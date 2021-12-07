  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київрада зібралась на засідання заради чотирьох важливих питань

    трансляція
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попереднє засідання Київради відбулося 2 грудня - Київрада зібралась на засідання заради чотирьох важливих питань
    Попереднє засідання Київради відбулося 2 грудня
    фото: Київрада

    Депутати мають внести зміни до бюджету Києва на 2021 рік

    У вівторок, 7 грудня, Київська міська рада проводить пленарне засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    У порядку денному засідання лише чотири питання.

    Зокрема, депутати розглянуть питання здійснення запозичення до бюджету Києва кредиту Європейського інвестиційного банку у 2021 році.

    Київрада має намір продовжити термін реалізації програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 роки».

    Крім того, депутати мають внести зміни до бюджету Києва на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки.

    Порядок денний пленарного засідання Київради 07 грудня 2021 року

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Раніше повідомлялося, що Київська міська рада на засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів комунальним підприємствам «Київпастрансу» та «Київметрополітену» – дотацію 500 млн грн на тариф на проїзд в комунальному транспорті.

    Теги: Київ Київрада депутат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київрада зібралась на засідання заради чотирьох важливих питань