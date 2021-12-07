Київрада зібралась на засідання заради чотирьох важливих питань

Депутати мають внести зміни до бюджету Києва на 2021 рік

У вівторок, 7 грудня, Київська міська рада проводить пленарне засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

У порядку денному засідання лише чотири питання.

Зокрема, депутати розглянуть питання здійснення запозичення до бюджету Києва кредиту Європейського інвестиційного банку у 2021 році.

Київрада має намір продовжити термін реалізації програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 роки».

Крім того, депутати мають внести зміни до бюджету Києва на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки.

Порядок денний пленарного засідання Київради 07 грудня 2021 року

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Ведеться онлайн-трансляція засідання.

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада на засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів комунальним підприємствам «Київпастрансу» та «Київметрополітену» – дотацію 500 млн грн на тариф на проїзд в комунальному транспорті.