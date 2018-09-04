Київ вперше відсвяткує День народження Андріївського узвозу (програма)



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Андріївський узвіз

Учасниками свята стануть кращі митці, що пов’язують своє життя і творчість із Андріївським узвозом

9 вересня із 10:00 до 22:00 кияни вперше відсвяткують День народження найулюбленішої вулиці міста – Андріївського узвозу. Що саме очікує на гостей свята, розповіли сьогодні на прес-брифінгу у КМДА.

«Реалізувати цей проект ми дуже хотіли протягом 4-х років. Ми бачимо, як змінився Андріївський узвіз за останні кілька років: з’явилась чудова алея художників, облаштовано майданчик із фундаментом Десятинної церкви перед музеєм історії України, відкрито прекрасні сходи з Пейзажної алеї до узвозу Тож мені здається, що таке мистецьке святкування стане важливим продовженням довгоочікуваного перетворення», – наголосила директор Департаменту культури Діана Попова.

За її словами, учасниками свята стануть кращі митці, що пов’язують своє життя і творчість із Андріївським узвозом – Олег Скрипка, Богдан Струтинський, Анжеліка Рудницька, молоді талановиті художники та музиканти.

«Андріївський узвіз – ніби лакмусовий папірець розвитку всього нашого міста. Вулиця змінюється, але не змінюються її головні цінності. Повертаються художники, які ще у 80-х роках минулого століття відроджували мистецьку цінність «київського Монмартру», приходять нові художники…У цей день усі художники, актори, музиканти, митці, ресторатори вийдуть на вулицю аби поділитись із киянами та гостями міста своїми історіями. Підготовлено цікаву святкову програму з танцями, піснями, майстер-класами та ярмарком майстрів», – розповів режисер проекту «День народження Андріївського узвозу» В’ячеслав Стасенко.

За його інформацією, музичне оформлення свята буде неочікуваним і незвичним: на одну велику музичну сцену перетвориться весь Андріївський узвіз. «Живі» мелодії лунатимуть навіть із балконів старовинних будинків. Заплановано чимало унікальних екскурсій, одна з яких (вперше!) за QR-кодом, коли за допомогою телефону кожен зможе отримати енциклопедичні знання про різні пам’ятки.

Оживуть і всім відомі персонажі – Голохвастов і Проня Прокопівна. А для дітей цілий день працюватиме окрема локація, де виступатимуть театральні колективи, триватимуть розважальні та повчальні події тощо.

Свято матиме і важливу соціальну складову: музичний марафон на підтримку онкохворої дитини. Участь у ньому візьмуть українські музичні групи, які прагнуть привернути увагу до цього важливого питання та своєю творчістю допомогти зібрати гроші на лікування. Артисти виступатимуть на сцені нон-стоп.

«Це буде кінематографічний, містичний, гастрономічний, модний, дитячий, ярмарковий і надзвичайно захоплюючий Андріївський узвіз. Тому сподіваємось, що це свято стане щорічною важливою подією у житті нашого міста», – зазначила Діана Попова.

Програма фестивалю

Квести «Таємниці Андріївського узвозу», у яких гості – головні герої.

Андріївський театральний. Актори театрів на Подолі та «Колесо» підготували вуличні спектаклі і майстер-класи з акторської майстерності й риторики.

Андріївський музичний. Музична екскурсія від чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, виступи: дует домристів Корсун Михайло та Трускало Катерина, саксофоніст Роман Барсук, гурт акустичної лірики «Same Ta band», гурт «На Хвилину Вперед», дует «Harp & Violin» та ін. Вінілові вечірки від Old Fashioned Radio.

Андріївський містичний. Місце зустрічі – біля «Замку Річарда»: історії від екскурсоводів-старожилів, ворожіння на рунах від Огнезара Заровича, майстер-клас із трактування рун від Ольги Токій. А також майстер-класи з виготовлення амулетів від майстринь-відунок.

Андріївський літературний. Місце зустрічі – біля літературно-меморіального музею Михайла Булгакова: літературні читання від письменників, автограф-сесії, зустрічі-розмови з представниками книжкових видавництв.

Андріївський мистецький. Знайомство з галеристами, музеями та митцями, які експонуються на узвозі, майстер-клас із живопису для дітей від художниці Таміли Новодворської.

Андріївський кінематографічний. Показ німого кіно під живу музику.

Андріївський ярмарковий. Ярмарок майстрів, де відвідувачі зможуть придбати подарунки для всієї родини: вишиванки, прикраси, дитячі іграшки ручної роботи, шкіряні вироби, сумки, гаманці, паски, вироби з дерева, металу та ще багато іншого. Майстер-класи: з бісероплетіння, розпису мехенді, малювання на воді «Ебру», художнього розпису каміння, виготовлення ляльки-мотанки, грі на барабанах там-там.

Андріївський дитячий. Окрема зона для дітей: майстер-класи з ліплення та малювання; виступи клоунів та ілюзіоністів, графіті на тину від MEGOGO та вистава «Містер Р-р-р» від Театру маріонеток.

Андріївський гастрономічний. Цього дня всі ресторани і кав’ярні вийдуть на вулицю, облаштують літні майданчики, аби нагодувати всіх шановних гостей смачними стравами.

Андріївський модний. Цирульня «СТРЫЖОМ БРЭИМ НАЛЫВАЕМ». Сам пан Голохвастов зустрічатиме чоловіків, які готові змінити імідж. На честь дня народження Андріївського узвозу, майстри зроблять кожному зачіску в подарунок.

Як повідомлялося, з 8 по 12 вересня в Києві пройде міжнародний фестиваль театрів ляльок.