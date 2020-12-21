Київ закривається: у столиці зростає кількість будинків із обмеженим доступом

Експерти ринку нерухомості пояснили, чому мешканці київських будинків прагнуть закритися

У той час, коли у світі є тренд на інтеграцію нових житлових комплексів в урбаністичний ландшафт міста, в Києві, навпаки, зростає кількість закритих нових ЖК і навіть старих «хрущовок». Про це йдеться в дослідженні девелоперської компанії DC Evolution.

У Лондоні, наприклад, міська адміністрація заборонила закривати доступ до житлових комплексів, щоб не провокувати конфлікти між жителями ЖК і розташованих поряд більш старих будинків.

Експерти ринку нерухомості ділять рівні закритості столичних ЖК на три типи:

повністю закритий від сторонніх,

обгороджений парканом з пропускною системою, але відкритий на вхід для відвідувачів в денний час,

повністю відкритий.

Експерти пояснюють, чому мешканці київських будинків прагнуть закритися.

«По-перше, це, звичайно, питання безпеки. По-друге, збереження майна на території комплексу. Ми звикли, що тільки ми можемо користуватися тим, за що платимо. І начебто в дитячому садку нас вчать ділитися, але виростаючи, ми не дуже дотримуємося цього правила. Інфраструктура комплексу – це гроші, і за її обслуговування хтось повинен платити. І тут може виникнути питання: чому користуються всі, а платять лише мешканці? Крім того, інфраструктура може бути зламана якимись варварами і її відновлення знову ляже на плечі керуючої компанії або ОСББ», – пояснив Андрій Рижиков, СEO і керуючий партнер девелоперської компанії DC Evolution.

Багато урбаністів звертають увагу, що закриті двори і комплекси створюють соціальний дисбаланс, особливо якщо ЖК розташований не в преміальному районі міста.

Експерти вважають, що поки в Україні фундаментально не буде переглянуто питання з безпекою і не підвищиться загальна культура поведінки, відкритих комплексів чекати не варто. Навіть якщо спочатку забудовник буде створювати його таким, мешканці будуть прагнути до закритості.

Як повідомляв «Главком», з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%.

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