Банда «чорних» ріелторів заволоділа чотирма квартирами в Києві

Отримуючи доступ до чужих квартир, зловмисники змінювали замки та двері

Організована злочинна група налагодила незаконний механізм заволодіння чужими квартирами

Київська місцева прокуратура № 4 повідомила про підозру 7 членам організованої злочинної групи, яка у столиці займалася незаконним заволодінням нерухомим майном громадян.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що членами організованої злочинної групи було налагоджено незаконний механізм, що полягав у підшукуванні житлових приміщень, право власності на які не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, перебували у занедбаному стані або в яких померли, чи тривалий час відсутні мешканці.

Отримуючи доступ до таких квартир, зловмисники змінювали замки та двері, щоб мати одноосібний доступ до таких помешкань.

У подальшому за підробленими документами здійснювалася перереєстрація прав власності на підставних осіб.

Внаслідок документування діяльності організованої злочинної групи встановлено, що її членами протягом 2018-2019 років проведено незаконну перереєстрацію прав власності на 4 квартири.

За результатами розслідування 7 членам ОЗГ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 162 Кримінального Кодексу України.

Наразі двох підозрюваних взято під варту та вирішується питання щодо взяття під варту ще п’ятьох підозрюваних.

Викриття організованої злочинної групи проводилося прокурорами спільно зі слідчими Дніпровського Управління поліції в Києві.

Досудове розслідування триває.